Трамп назвав рішення виключити Росію з G8 дурним, але не наполягатиме на відновленні її членства
Президент США Дональд Трамп вважає, що виключення Росії із тодішньої організації G8 було дурістю. Хоча зараз він не буде наполягати на її поверненні
Про це пише Associated Press.
Під час спілкування з журналістами в Білому домі у вівторок, 6 травня, Дональд Трамп говорив про те, що США у 2027 році прийматимуть саміт G7.
Він згадав, що раніше група мала назву G8 і до її складу входила Росія, але у 2014 році, після анексії українського Криму, її виключили з клубу урядів високорозвинених країн світу.
Трамп назвав це рішення, на якому, наполягав, зокрема і тодішній президент США Барак Обама, дуже дурним, оскільки "це група людей, які сидять за столом", і додав, що також був за тим столом.
Він навіть припустив, що виключення Росії могло спровокувати її повномасштабне вторгнення в Україну.
"Через це, можливо, зараз гинуть мільйони людей", – вважає американський лідер.
Водночас на питання, чи наполягатимуть США на запрошенні Росії на майбутній саміт G7, президент США відповів негативно. За його словами, для цього зараз не найкращий час.
- Також раніше Дональд Трамп заявляв, що виключення РФ з організації було "помилкою".
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