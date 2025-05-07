Трамп назвав рішення виключити Росію з G8 дурним, але не наполягатиме на відновленні її членства

Про це пише Associated Press.

Під час спілкування з журналістами в Білому домі у вівторок, 6 травня, Дональд Трамп говорив про те, що США у 2027 році прийматимуть саміт G7.

Він згадав, що раніше група мала назву G8 і до її складу входила Росія, але у 2014 році, після анексії українського Криму, її виключили з клубу урядів високорозвинених країн світу.

Трамп назвав це рішення, на якому, наполягав, зокрема і тодішній президент США Барак Обама, дуже дурним, оскільки "це група людей, які сидять за столом", і додав, що також був за тим столом.

Він навіть припустив, що виключення Росії могло спровокувати її повномасштабне вторгнення в Україну.

"Через це, можливо, зараз гинуть мільйони людей", – вважає американський лідер.

Водночас на питання, чи наполягатимуть США на запрошенні Росії на майбутній саміт G7, президент США відповів негативно. За його словами, для цього зараз не найкращий час.