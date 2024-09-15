Трамп оголосив, що ненавидить Тейлор Свіфт після того, як співачка підтримала Камалу Гарріс на виборах
Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що ненавидить співачку Тейлор Свіфт, яка після дебатів оголосила, що підтримує Камалу Гарріс на президентських виборах
Про це він написав у Truth Social, передає CNBC.
Зазначається, що Трамп накинувся на Тейлор Свіфт менше ніж через тиждень після того, як співачка підтримала Камалу Гарріс на президентських виборах у США.
"Я ненавиджу Тейлор Свіфт!" - написав Трамп великими літерами.
- Раніше Дональд Трамп повідомив, що Тейлор Свіфт нібито підтримала його кандидатуру в президенти США.
- Проте після дебатів Трампа й Гарріс американська співачка оголосила, що підтримує Камалу Гарріс.
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