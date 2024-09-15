Трамп оголосив, що ненавидить Тейлор Свіфт після того, як співачка підтримала Камалу Гарріс на виборах

Про це він написав у Truth Social, передає CNBC.

Зазначається, що Трамп накинувся на Тейлор Свіфт менше ніж через тиждень після того, як співачка підтримала Камалу Гарріс на президентських виборах у США.

"Я ненавиджу Тейлор Свіфт!" - написав Трамп великими літерами.