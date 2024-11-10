Трамп передумав запрошувати Ніккі Гейлі та Майка Помпео працювати до своєї адміністрації

Про це повідомляє The Hill.

"Я не запрошуватиму колишню посолку Ніккі Гейлі або колишнього держсекретаря Майка Помпео приєднатися до адміністрації Трампа, яка зараз формується, - зазначив він. - Я дуже любив і цінував роботу з ними раніше і хотів би подякувати їм за їхню службу нашій країні. Зробімо Америку знову великою".

Раніше Майк Помпео заявляв про свою готовність обійняти посаду в адміністрації Трампа, якщо така пропозиція надійде. Він підкреслив, що готовий служити країні, якщо вважатиме, що може зробити значний внесок.

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Після оголошення Трампа про те, що її не буде запрошено до нової адміністрації, вона опублікувала заяву, в якій знову висловила свою повагу до новообраного президента та його внеску у безпеку Сполучених Штатів.

"Я пишалася тим, що працювала з президентом Трампом, який захищав Америку в Організації Об'єднаних Націй. Я бажаю йому і всім, хто служить, великих успіхів у просуванні нас вперед до сильнішої, безпечнішої Америки протягом наступних чотирьох років", - наголосила вона.

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Натомість Трамп призначив Сьюзі Вілкс керівником апарату, а колишні сенатори від штату Джорджія, Келлі Лоффлер та Стів Віткофф, стануть співголовами його інавгураційного комітету.