"Ніккі Гейлі буде в моїй команді": Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах його колишня суперниця отримає посаду в адміністрації

Про це повідомляє The Telegraph.

Виступаючи після мітингу в Нью-Йорку колишній президент США припустив, що запропонує Ніккі Гейлі роботу, якщо він виграє другий термін у Білому домі.

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"Я думаю, що вона буде в нашій команді, тому що у нас багато однакових ідей, однакових думок, - зауважив Трамп. - У нас була неприємна кампанія, вона була досить неприємною. Але вона дуже здібна людина, і я впевнений, що вона буде в нашій команді в тій чи іншій формі, безумовно".

Хто така Ніккі Гейлі й що у неї з Трампом

Гейлі раніше вже працювала в першій адміністрації Трампа на посаді посла США в ООН.

У листопаді 2017 року Трамп офіційно оголосив про те, що посаду постійного представника США при ООН обійме Ніккі Гейлі.

У січні 2017 року Сенат США схвалив призначення Гейлі на цю посаду, вона отримала підтримку 96 зі 100 сенаторів. Її підтримала і більшість сенаторів-демократів, оскільки вона не підтримує зусилля республіканців щодо скорочення фінансування ООН з боку США.

Однак наприкінці 2018 року Гейлі залишила посаду посла США в ООН за розпорядженням Трампа.

14 лютого 2023 року Гейлі вперше оголосила про участь у президентських виборах 2024 року.

21 січня 2024 року Гейлі поставила під сумнів психічне здоров'я Трампа після того, як він переплутав її з колишньою спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі

5 березня 2024 Ніккі Гейлі офіційно оголосила про завершення президентської кампанії.

11 травня агентство Axios повідомило, що кампанія Трампа активно розглядає кандидатуру Гейлі, щоб допомогти колишньому президенту повернути собі Білий дім. Натомість Трамп спростував це повідомлення.

23 травня Гейлі заявила, що підтримає його на президентських виборах у листопаді 2024 року.