Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Ніккі Гейлі буде в моїй команді": Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах його колишня суперниця отримає посаду в адміністрації

"Ніккі Гейлі буде в моїй команді": Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах його колишня суперниця отримає посаду в адміністрації

25 травня, 2024 субота
14:34
Світ Ніккі Гейлі та Дональд Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп пообіцяв, що Ніккі Гейлі отримає посаду в адміністрації у разі його перемоги на виборах

Зміст

Про це повідомляє The Telegraph.

Виступаючи після мітингу в Нью-Йорку колишній президент США припустив, що запропонує Ніккі Гейлі роботу, якщо він виграє другий термін у Білому домі.

Читайте також: Трамп розвернувся в бік України, бо йому потрібні голоси прихильників Ніккі Гейлі: пояснює політолог Саакян

"Я думаю, що вона буде в нашій команді, тому що у нас багато однакових ідей, однакових думок, - зауважив Трамп. - У нас була неприємна кампанія, вона була досить неприємною. Але вона дуже здібна людина, і я впевнений, що вона буде в нашій команді в тій чи іншій формі, безумовно".

Хто така Ніккі Гейлі й що у неї з Трампом

Гейлі раніше вже працювала в першій адміністрації Трампа на посаді посла США в ООН. 

У листопаді 2017 року Трамп офіційно оголосив про те, що посаду постійного представника США при ООН обійме Ніккі Гейлі.

У січні 2017 року Сенат США схвалив призначення Гейлі на цю посаду, вона отримала підтримку 96 зі 100 сенаторів. Її підтримала і більшість сенаторів-демократів, оскільки вона не підтримує зусилля республіканців щодо скорочення фінансування ООН з боку США.

Однак наприкінці 2018 року Гейлі залишила посаду посла США в ООН за розпорядженням Трампа.

14 лютого 2023 року Гейлі вперше оголосила про участь у президентських виборах 2024 року.

21 січня 2024 року Гейлі поставила під сумнів психічне здоров'я Трампа після того, як він переплутав її з колишньою спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі

5 березня 2024 Ніккі Гейлі офіційно оголосила про завершення президентської кампанії. 

11 травня агентство Axios повідомило, що кампанія Трампа активно розглядає кандидатуру Гейлі, щоб допомогти колишньому президенту повернути собі Білий дім. Натомість Трамп спростував це повідомлення. 

23 травня Гейлі заявила, що підтримає його на президентських виборах у листопаді 2024 року.

Теги:
політика
Президент США
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Читайте також:
Еммануель Макрон
25 травня, 2024 субота
Макрон прокоментував відмову РФ від "олімпійського перемир'я"
Володимир Зеленський
22 травня, 2024 середа
"Клоун-принц-диктатор поставив Україну на межу знищення": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 22 травня
Енергосистема, електроенергія, обстріли
24 травня, 2024 п'ятниця
В Україні 24 травня змінили графіки відключення світла
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.87
    Купівля 39.87
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 43.09
    Продаж 43.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
25 травня
15:38
Ексклюзив
Американський експерт Фрід пояснив, чому ядерний шантаж Путіна не вплине на Захід
15:34
Командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі
Головнокомандувач НАТО Каволі оцінив військовий потенціал Альянсу у випадку прямої конфронтації з РФ
15:20
Belarus ID
Білоруси вперше обирають опозиційний парламент
15:05
Sea Baby
Морські дрони Sea Baby, які були оснащені РСЗВ "Град", можуть знищувати наземні цілі, - Малюк
14:55
Алар Каріс - єдиний кандидат на посаду президента Естонії
"Сама Україна поки що не бачить потреби": президент Естонії про відправку військ в Україну
14:47
Ексклюзив
Вже ініціатива в наших руках: офіцер Нацгвардії Литвин про ситуацію на півночі Харківщини
14:33
Оновлено
новини Львівщини
Під час повітряної тривоги у Чернігові чули вибух
14:28
обстріл Харків
РФ вдарила КАБом по Куп’янськ-Вузловому: 5 постраждалих
14:22
Зеленський
Зеленський підписав указ про введення санкцій проти деяких російських медіа
14:17
Затриманий чоловік
На Одещині чоловік намагався перетнути кордон на дитячому матраці з людиною-павуком
14:09
OPINION
Ірина Геращенко
Моя зневага до російських лібералів більша, ніж до люмпена, якого заганяють в російську армію
14:08
Ексклюзив
путін
Це фальшиві маневри: Безсмертний про "готовність" Путіна до мирних перемовин
13:58
Осінь, дощ
Наталка Діденко спрогнозувала дощі та грози наступного тижня
13:58
ЦНАП
Понад 56 тис. військовозобов’язаних українців оновили дані у ЦНАПах
13:50
Володимир Зеленський, Харків
Запорізька АЕС, зерновий коридор, діти, обмін всіх на всіх: Зеленський назвав пункти Формули миру, які обговорюватимуться у Швейцарії
13:46
У Тбілісі тисячі людей вийшли на протести через закон про "іноагентів"
У Тбілісі прихильники "Грузинської мрії" напали на протестувальників проти закону про "іноагентів"
13:29
Map. Харківщина_2205
Зеленський: спроба прориву на Харківщині вже коштувала Росії втрат у співвідношенні 1 до 8
13:25
Ексклюзив
НАТО
Європа та США розглядають різні можливості допомоги України, і навіть відправку підрозділів НАТО, - американський експерт Фрід
13:25
Віктор Орбан
Орбан затримує законодавство ЄС, яке дозволить передати Україні кошти від заморожених російських активів
13:23
Арешт
Повернувся з "СВО" й задушив дитину: у Ростовській області РФ окупант зізнався у вбивстві учениці 2-го класу
13:19
речник Держдепу США Метью Міллер
США просять Росію пояснити її плани змінити кордони з Литвою і Фінляндією у Балтійському морі
13:15
Володимир Зеленський
"Але нас ніхто не чув": Зеленський каже, що перед повномасштабним вторгненням просив США та ЄС впровадити санкції проти РФ
12:45
Кирило Буданов
"Будуть домінувати над кораблями": Буданов розповів про модернізацію морських безпілотників
12:43
Міноборони РФ
У РФ зростає кількість арештів чиновників міноборони через корупцію: розвідка Британії прогнозує збереження цієї тенденції надалі
12:09
Партизани розвідали ворожі РЕБ в окупованому Севастополі
12:00
OPINION
Андрій Кокотюха
Мова ворожнечі: як Нацрада злякалася сама себе
12:00
Оновлено
Вертоліт, на якому летів Пашинян, здійснив екстрену посадку
11:56
Хто загинув під час удару по друкарні в Харкові 23 травня: оприлюднено список
11:55
Оновлено
Вибух
Росія 25 травня атакує Харків та передмістя: є поранений
11:40
ЗСУ
Де на фронті росіяни мають найбільші втрати: свіжі дані від Генштабу
11:38
вуличне освітлення
Укренерго змінило графіки відключення світла 25 травня
11:34
Радослав Сікорський
Голова МЗС Польщі Сікорський: РФ пристосовується до "червоних ліній", які оголошує Україна та союзники
11:33
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань зафіксував понад 60 китайських літаків у своєму повітряному просторі
11:09
Протягом доби росіяни 12 разів обстріляли Донеччину: 3 людини загинули, двоє поранені
10:57
діти, війна з Росією
Через агресію РФ понад 2 тисячі дітей в Україні вважаються зниклими безвісти, - Лубінець
10:51
Ллойд Остін
Очільник Пентагону Остін повернувся до виконання обов’язків після госпіталізації
10:36
Вірменія
"Свідчить про погіршення відносин": Росія відкликала посла у Вірменії
10:30
Радослав Сікорський
"Має бути загальноєвропейською": у Польщі заявили про можливість обмеження пільг для військовозобов'язаних українців
10:19
Оновлено
удар РФ по Харкову, 25.05.24
РФ атакувала Харків ракетами: частково зруйновано ліцей
10:12
на фото Олександр Сирський (зліва) і Рустем Умєров (справа)
Говорили про фронт та посилення ППО: Сирський та Умєров провели телефону розмову з командувачами США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV