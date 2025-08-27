Трамп підтримує ідею розміщення європейських військ в Україні, проте європейці налаштовані скептично, – WSJ

Про це пише The Wall Street Journal.

Автори зазначили, що останнім часом американський лідер прихильно поставився до ідеї, що Сполучені Штати можуть надати Україні певні гарантії безпеки після того, як Франція та Велика Британія запропонували відправити до України так звані "сили стримування" після імовірного укладання мирної угоди, аби запобігти подальшим атакам Росії.

Втім, як пише видання, європейські лідери стикаються з фактом, що багато виборців виступають проти будь-якого розгортання, яке наражає військових на небезпеку. Країни Східної Європи не хочуть відводити війська від власних кордонів, які формують східний фланг НАТО. Значна опозиція також існує в Італії та Німеччині.

Німеччина

Коли канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно заявив, що планує розпочати консультації з парламентом щодо можливого розгортання військового контингенту в Україні, реакція була стриманою. Міністр закордонних справ країни Йоганн Вадефуль зазначив, що таке розгортання перевантажить можливості Бундесверу, оскільки він уже формує бронетанкову бригаду в Литві для захисту східного флангу НАТО. Інші політики вважають обговорення передчасним, адже немає ознак, що мирна угода близька.

Будь-яке рішення про відправку німецьких військових може ухвалити лише парламент, де уряд має відносно невелику більшість. Опозиційні партії, як ультраправі, так і ультраліві, категорично проти відправки військ в Україну. Опитування соціологічної фірми Insa минулого тижня показало, що 56% респондентів виступають проти участі Німеччини у відправці військ, що більше, ніж навесні.

Франція

Навіть у Франції, яка є однією з головних прихильниць відправки військових, громадська підтримка залежить від наявності остаточної мирної угоди, а не від простого припинення вогню. Березневе опитування компанії Elabe показало, що 67% респондентів підтримують відправку французького контингенту, якщо Київ і Москва укладуть мирну угоду, тоді як за відсутності такої угоди 68% респондентів висловилися проти.

Президент Франції Емманюель Макрон намагається заспокоїти громадськість, наголошуючи, що будь-яке розгортання обмежуватиметься аеропортами та іншими ключовими об’єктами інфраструктури, далеко від лінії фронту. Французький та інші європейські лідери давно підкреслюють, що оборону на передовій має забезпечувати добре озброєна українська армія.

Європейські посадовці визнають: переконати громадськість у необхідності розгортання військ без чіткої заяви США, що європейські війська матимуть підтримку найпотужнішої армії світу, надзвичайно складно. Попри інтенсивні дипломатичні контакти останніх тижнів, досі немає визначеності, що саме США готові надати.

Позиція інших європейських лідерів

Багато європейських лідерів стверджують, що розміщення військ в Україні є життєво важливим для безпеки Європи, попереджаючи, що Росія просунеться далі, якщо Київ упаде.

Ці аргументи отримують підтримку в окремих країнах Європи, особливо на півночі. Нідерланди, Данія та Естонія заявили, що готові надати війська.