Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Трамп підтримує ідею розміщення європейських військ в Україні, проте європейці налаштовані скептично, – WSJ

Трамп підтримує ідею розміщення європейських військ в Україні, проте європейці налаштовані скептично, – WSJ

Катерина Ганжа
27 серпня, 2025 середа
11:18
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп схиляється до ідеї розміщення європейських військ в Україні після можливої мирної угоди з Москвою. Водночас ця пропозиція не знаходить підтримки серед європейських виборців

Зміст

Про це пише The Wall Street Journal. 

Автори зазначили, що останнім часом американський лідер прихильно поставився до ідеї, що Сполучені Штати можуть надати Україні певні гарантії безпеки після того, як Франція та Велика Британія запропонували відправити до України так звані "сили стримування" після імовірного укладання мирної угоди, аби запобігти подальшим атакам Росії.

Втім, як пише видання, європейські лідери стикаються з фактом, що багато виборців виступають проти будь-якого розгортання, яке наражає військових на небезпеку. Країни Східної Європи не хочуть відводити війська від власних кордонів, які формують східний фланг НАТО. Значна опозиція також існує в Італії та Німеччині.

Німеччина

Коли канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно заявив, що планує розпочати консультації з парламентом щодо можливого розгортання військового контингенту в Україні, реакція була стриманою. Міністр закордонних справ країни Йоганн Вадефуль зазначив, що таке розгортання перевантажить можливості Бундесверу, оскільки він уже формує бронетанкову бригаду в Литві для захисту східного флангу НАТО. Інші політики вважають обговорення передчасним, адже немає ознак, що мирна угода близька.

Будь-яке рішення про відправку німецьких військових може ухвалити лише парламент, де уряд має відносно невелику більшість. Опозиційні партії, як ультраправі, так і ультраліві, категорично проти відправки військ в Україну. Опитування соціологічної фірми Insa минулого тижня показало, що 56% респондентів виступають проти участі Німеччини у відправці військ, що більше, ніж навесні.

Франція

Навіть у Франції, яка є однією з головних прихильниць відправки військових, громадська підтримка залежить від наявності остаточної мирної угоди, а не від простого припинення вогню. Березневе опитування компанії Elabe показало, що 67% респондентів підтримують відправку французького контингенту, якщо Київ і Москва укладуть мирну угоду, тоді як за відсутності такої угоди 68% респондентів висловилися проти.

Президент Франції Емманюель Макрон намагається заспокоїти громадськість, наголошуючи, що будь-яке розгортання обмежуватиметься аеропортами та іншими ключовими об’єктами інфраструктури, далеко від лінії фронту. Французький та інші європейські лідери давно підкреслюють, що оборону на передовій має забезпечувати добре озброєна українська армія. 

Європейські посадовці визнають: переконати громадськість у необхідності розгортання військ без чіткої заяви США, що європейські війська матимуть підтримку найпотужнішої армії світу, надзвичайно складно. Попри інтенсивні дипломатичні контакти останніх тижнів, досі немає визначеності, що саме США готові надати. 

Позиція інших європейських лідерів

Багато європейських лідерів стверджують, що розміщення військ в Україні є життєво важливим для безпеки Європи, попереджаючи, що Росія просунеться далі, якщо Київ упаде. 

Ці аргументи отримують підтримку в окремих країнах Європи, особливо на півночі. Нідерланди, Данія та Естонія заявили, що готові надати війська.

  • Раніше у Bloomberg із посиланням на джерела повідомляли, що у випадку ймовірної мирної угоди 10 європейських країн готові відправити своїх військових в Україну для гарантій безпеки. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
Європа
військові
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Автор Тарас Загородній
26 серпня, 2025 вiвторок
Рухи Навроцького: Тепер Польща не головна у Східній Європі
дитсадок
Автор Зіновія Воронович
25 серпня, 2025 понедiлок
Дитсадки можуть брати оплату з батьків, які не вчасно забирають дітей: уряд розширив перелік платних послуг у закладах освіти
Автор Ірена Моляр
26 серпня, 2025 вiвторок
Точність - до 10 метрів в умовах непрацюючого GPS: Defense Express про американські ракети проєкту ERAM
Київ
+20.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 47.82
    Продаж 48.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
27 серпня
12:00
OPINION
Чому я не вірю в майбутнє ЄС
11:56
Молодий театр призупиняє покази вистави "Ріверсайд драйв" через участь Вуді Аллена у кінофестивалі в Москві
11:45
електроенергія
РФ атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України: ситуація в енергосистемі 27 серпня
11:32
Оновлено
БПЛА
РФ атакувала Україну дронами: на Сумщині пошкоджено обʼєкти інфраструктури, а на Полтавщині – підприємство енергосектору
11:31
Дві космічні компанії РФ зазнали краху через санкції, — ЦПД
11:27
Огляд
Іван Франко в саду художника Івана Труша
Не встиг отримати Нобелівську премію, а жінка говорила російською: цікаві факти про Івана Франка до його 169-річчя
11:20
Ексклюзив
ЗСУ загиблі
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну було повернуто 15801 тіло загиблих військовослужбовців ЗСУ, - правозахисниця Денісова
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європі доведеться самотужки захищати Україну та себе, а росіяни зайшли у Дніпропетровську область. Акценти світових ЗМІ 27 серпня
10:40
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 27 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:35
Аналітика
На фото: американська ракета ERAM (Extended Range Active Missile)
Чому поставки американських ракет ERAM настільки важливі
10:32
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Воєнний оглядач Пехньо назвав три основні напрямки удару росіян під час осінньої наступальної кампанії
10:18
На Київщині затримали агента ФСБ, який наводив російські ракети на об’єкти Сил оборони у 5 областях України
10:02
Сирський зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії Радакіном та його наступником Найтоном: про що говорили
10:02
OPINION
Вибори можуть стати останніми для України
09:34
ппо
Сили ППО знешкодили 74 із 95 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:21
OpenAI
Родина зі США подала до суду на OpenAI, заявивши, що ChatGPT сприяв самогубству їхнього сина
09:14
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог досяг піку наступальних дій на Новопавлівському напрямку, - головний сержант 5-ОШБр Сиротюк
08:28
Огляд
перше вересня, школа
В Україні можуть закрити понад 500 шкіл: чому уряд не хоче платити вчителям закладів освіти з малою кількістю учнів
08:28
Ексклюзив
москва в руїнах
Завершення війни може обернутись катастрофою для Росії, - економіст Ус
08:11
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 173 бої: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 44 штурми
08:04
OPINION
Росія продукує хаос. І не лише у пострадянських країнах
07:56
Росіяни вдарили з артилерії по Херсону: загинула жінка, є поранена
07:00
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 920 військових, 45 артсистем та 1 танк
06:41
Північний потік-2
Франція в Радбезі ООН заявила, що РФ намагається тиснути на слідство у справі "Північних потоків"
06:09
ДР Конго приєднається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
05:31
Стів Віткофф
Віткофф цього тижня зустрінеться з представниками України у Нью-Йорку
00:05
Оновлено
Анатолій Трубін
Ліга чемпіонів: розклад і результати вирішальних матчів відбору
2025, вiвторок
26 серпня
23:51
Американська співачка Тейлор Свіфт оголосила про заручини зі спортсменом Тревісом Келсі
22:54
Дональд Трамп
"Неважливо, що вони кажуть": Трамп відреагував на те, що РФ нібито не підпише угоду із Зеленським
22:48
Ексклюзив
Наші партнери своїми рішеннями тиснуть на Путіна виходити на перемовини: Наливайченко про гарантії безпеки для України
22:18
Ексклюзив
Валерій Залужний
Залужний може стати головним й безальтернативним кандидатом на президентських виборів, - політолог Кошель
22:05
БПЛА, шахед, дрон
Росія вдарила дроном по багатоповерхівці у центрі Херсона: дві жінки постраждали
21:31
Володимир Зеленський
Першими країнами, де застосують норми множинного громадянства, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада, - Зеленський
20:55
В Орбана назвали обурливим рішення мерії Будапешта підсвітити міст у кольори прапора України
20:30
Володимир Зеленський
На тижні будуть контакти з Туреччиною та країнами Затоки і Європи, де можуть відбутися переговори з РФ, - Зеленський
20:12
Трамп
"США беруть участь у спробах зупинити війну": Трамп розповів про зброю, яку виготовляє держава для НАТО й України
20:05
OPINION
Ніщо не є ціннішим за життя. Колись, можливо, це зрозуміють
20:04
"Власна Справа": уряд запустив спецумови для підприємців креативної індустрії
19:36
ШІ-асистент, еНотаріат і "Шлях пораненого": Федоров анонсував 6 сервісів у Дії
19:34
Кароль Навроцький
Вето Навроцького вдарить насамперед по українках з дітьми: експерт про те, скільки українців може залишитись без соцдопомоги у Польщі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV