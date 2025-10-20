Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Трамп пригрозив Індії "величезними податками", якщо та не припинить купувати російську нафту

Трамп пригрозив Індії "величезними податками", якщо та не припинить купувати російську нафту

Марія Науменко
20 жовтня, 2025 понедiлок
05:56
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія продовжуватиме сплачувати "величезні податки", якщо не припинить купувати нафту з Росії

Зміст

Про це пише Reuters.

За словами Трампа, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді нібито пообіцяв йому зупинити закупівлю російської нафти.

"Я розмовляв з прем'єр-міністром Індії Моді, і він сказав, що не буде купувати російську нафту", - повторив свої твердження американський лідер.

Коли журналісти зауважили, що уряд Індії заперечує факт такої розмови, Трамп відповів, що у такому разі країні доведеться сплачувати "величезні податки".

"Але якщо вони хочуть так сказати, то просто продовжуватимуть платити величезні мита, а вони не хочуть цього робити", - зазначив президент США.

  • 16 жовтня прем’єр-міністр Нарендра Моді нібито запевнив президента США Дональда Трампа, що Індія припинить купувати нафту в Росії.
  • Наступного дня в Білому домі заявили, Індія зменшить імпорт російської нафти вдвічі, однак індійські джерела повідомили Reuters, що нафтопереробні заводи вже зробили замовлення на листопад, які включають також деякі партії вантажів, що мають надійти в грудні.
07:32
Володимир Зеленський та Дональд Трамп (праворуч)
Трамп запевнив, що не пропонував Зеленському віддати Росії Донбас
07:02
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 2 танки, 45 артсистем та 890 військових
06:58
колаж медицина
Через війну росіяни майже втратили доступ до інноваційного лікування, - розвідка
05:36
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росіяни атакували Україну ударними дронами: на Чернігівщині — влучання в енергооб'єкт
00:46
автобуси
У Києві з 20 жовтня змінюється алгоритм руху автобусів через Подільський міст під час повітряної тривоги
00:29
Зеленський та Трамп в Овальному кабінеті Білого дому (17.10.2025)
Трамп ще до кінця не вирішив, чи давати Україні ракети "Томагавк". Зеленський це підтвердив
2025, неділя
19 жовтня
23:42
Покровськ
Російські штурмовики розстріляли групу мирних жителів біля вокзалу у Покровську: є відео
22:40
Усик
Усику пропонують битися на голих кулаках
22:21
Снайперська позиція на дереві поблизу аеропорту у Палм-Біч (Флорида, США)
У Флориді виявили снайперську позицію навпроти того місця, де Трамп завжди виходить з літака, коли прямує до Мар-а-Лаго, - Fox News
22:15
Ексклюзив
Україна ЄС
"Рішення можуть бути наступного тижня": посолка ЄС Матернова про заморожені активи РФ
21:58
Оновлено
Росіяни атакували шахту ДТЕК
Росіяни кількома "шахедами" поцілили по шахті у Тернівці на Дніпровщині: усіх 192 гірників піднято на поверхню, ніхто з них не постраждав
21:52
Голова Комітету державної безпеки Республіки Білорусь Іван Тертель
Шеф КДБ Білорусі Тертель: у нас тривають контакти з американцями й ми готові розмовляти з українською владою
21:27
Ексклюзив
блекаут, вимкнення світла
ЄС намагається долучити ресурси, щоб Україна пройшла зиму, - посолка Матернова
21:10
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп може погрожувати Путіну новими ударами України по російській енергетичній інфраструктурі, - політексперт Городницький
20:30
Трамп та Зеленський у Білому домі (17.10.2025)
Трамп лаявся на Зеленського у Вашингтоні, аби той погоджувався з умовами Путіна, бо інакше РФ "зруйнує" Україну, - Financial Times
20:15
Ексклюзив
Ахтем Чийгоз
Після звільнення Криму ми побачимо не одну Бучу і Маріуполь, - нардеп Чийгоз
20:11
Ексклюзив
саміт Трампа і Путіна на Алясці
Після зустрічі Трампа і Путіна навіть не буде підписано якогось документа, - американіст Костогризов
20:05
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Епіцентр" переміг "Карпати", "Верес" зіграв унічию з "Олександрією", "Колос" поступився "ЛНЗ". Результати й розклад матчів 9-го туру УПЛ
20:03
OPINION
Віталій Чепинога
Ми не цифри. Ми — люди з курганів і культур штрихованої кераміки
19:55
Російські хакери зламали військові бази Британії та злили дані співробітників, - ЗМІ
19:31
світло
Завтра, 20 жовтня, впродовж дня обмежуватимуть потужніть електроенергії для промисловості
19:07
Інтерв’ю
Україна Польща
Варто пам'ятати - українців і поляків об'єднують ті самі культурні коди, - етнологиня Ольга Соляш
19:00
Інтерв’ю
Райнхард Вольскі
Путін не наважиться на будь-яку ескалацію за кількох умов, - голова Берлінської конференції з безпеки Вольскі
18:26
У Варшаві перекинувся автомобіль російського посольства
У Варшаві перекинувся автомобіль російського посольства: є постраждалі
18:20
Огляд
Boracay
РФ може використовувати тіньовий флот для запуску дронів – ЄС збирається дозволити висадки на ці судна
18:15
Ексклюзив
Катаріна Матернова
Кожне розширення ЄС супроводжується блокуваннями, - посолка Матернова
18:13
президент Колумбії Густаво Петро
Трамп погрожує скоротити фінансову допомогу Колумбії, президента якої він назвав "наркоторговцем"
18:01
OPINION
Трамп чудово знає, як тиснути на Путіна
17:44
Аурімас Печкаускас в Україні
Ексміністр охорони здоров'я Литви їздить до України щоб працювати прифронтовим медиком й рятувати цивільних і бійців ЗСУ
17:30
Інтерв’ю
Роб Данненберг
Путін отримує неточні розвіддані від спецслужб щодо готовності Заходу реагувати на провокації, - екскерівник ЦРУ в рамках Центру боротьби з тероризмом Данненберг
17:00
Ексклюзив
посол ЄС в Україні Катаріна Матернова
"Ми не втрачаємо час": посолка ЄС Матернова про євроінтеграцію України
16:48
Василій Марзоєв. Фото з відкритих джерел
На Запоріжжі ліквідовано сина російського генерала Марзоєва, який керував окупацією Херсонщини та вбивав цивільних у Херсоні
16:27
Перший сніг на Київщині (19.10.2025)
На Київщині випав перший сніг
16:19
Ексклюзив
Катаріна Матернова
Спроможність українців рухатися далі - це те, що мене вражає, - посолка ЄС в Україні Матернова
16:13
Будинок молитви християн-баптистів у Приморському на Запоріжжі. Фото з Instagram Олександра Калинського
Окупанти зруйнували будинок молитви християн-баптистів у Приморському на Запоріжжі
16:02
OPINION
Авторитет Путіна вже не достатній
15:39
художній музей Лувр
Злочинці пограбували Лувр: поцупили діадему Жозефіни і коштовності Наполеона
15:29
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
14:57
На Одещині військовий напідпитку на смерть збив автівкою пенсіонерку на пішохідному переході, - ЗМІ
14:45
Трамп опублікував згенероване ШІ відео, на якому він з літака обливає багнюкою учасників протесту "Ні королям"
Більше новин
