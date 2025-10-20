Трамп пригрозив Індії "величезними податками", якщо та не припинить купувати російську нафту

Про це пише Reuters.

За словами Трампа, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді нібито пообіцяв йому зупинити закупівлю російської нафти.

"Я розмовляв з прем'єр-міністром Індії Моді, і він сказав, що не буде купувати російську нафту", - повторив свої твердження американський лідер.

Коли журналісти зауважили, що уряд Індії заперечує факт такої розмови, Трамп відповів, що у такому разі країні доведеться сплачувати "величезні податки".

"Але якщо вони хочуть так сказати, то просто продовжуватимуть платити величезні мита, а вони не хочуть цього робити", - зазначив президент США.