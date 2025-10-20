Трамп пригрозив Індії "величезними податками", якщо та не припинить купувати російську нафту
Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія продовжуватиме сплачувати "величезні податки", якщо не припинить купувати нафту з Росії
Про це пише Reuters.
За словами Трампа, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді нібито пообіцяв йому зупинити закупівлю російської нафти.
"Я розмовляв з прем'єр-міністром Індії Моді, і він сказав, що не буде купувати російську нафту", - повторив свої твердження американський лідер.
Коли журналісти зауважили, що уряд Індії заперечує факт такої розмови, Трамп відповів, що у такому разі країні доведеться сплачувати "величезні податки".
"Але якщо вони хочуть так сказати, то просто продовжуватимуть платити величезні мита, а вони не хочуть цього робити", - зазначив президент США.
- 16 жовтня прем’єр-міністр Нарендра Моді нібито запевнив президента США Дональда Трампа, що Індія припинить купувати нафту в Росії.
- Наступного дня в Білому домі заявили, Індія зменшить імпорт російської нафти вдвічі, однак індійські джерела повідомили Reuters, що нафтопереробні заводи вже зробили замовлення на листопад, які включають також деякі партії вантажів, що мають надійти в грудні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе