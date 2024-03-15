Трамп санкціонував операцію ЦРУ в китайських соцмережах, щоб налаштувати населення КНР проти уряду, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновників обізнаних у питанні.

Троє колишніх чиновників розповіли, що ЦРУ створило невелику команду оперативників, які використовували фальшиві акаунти в інтернеті, щоб поширювати негативні наративи про уряд Сі Цзіньпіна, водночас зливаючи зневажливі розвіддані закордонним ЗМІ.

Команда ЦРУ висунула звинувачення в тому, що члени керівної Комуністичної партії приховували гроші, отримані незаконним шляхом, і розкритикувала як корумповану та марнотратну китайську ініціативу "Один пояс і один шлях", яка забезпечує фінансування інфраструктурних проєктів у розвинених країнах.

Офіційні особи США заявили, що зневажливі наративи були засновані на фактах. Двоє колишніх чиновників заявили, що зусилля в Китаї були спрямовані на розпалювання параної серед вищого керівництва країни, що змусило б його уряд витрачати ресурси на переслідування вторгнень у жорстко контрольований інтернет Пекіна.

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"Ми хотіли, щоб вони ганялися за привидами", - сказав один із цих ексчновників.

Речник МЗС Китаю заявив, що новини про ініціативу ЦРУ показують, що уряд США використовує "простір громадської думки та медіаплатформи як зброю для поширення неправдивої інформації та маніпулювання міжнародною громадською думкою".

За словами джерел, операція ЦРУ стала відповіддю на багаторічні агресивні таємні зусилля Китаю, спрямовані на посилення свого глобального впливу. Кампанія ЦРУ сигналізувала про повернення до методів, які відзначали боротьбу Вашингтона з колишнім Радянським Союзом.

Четверо колишніх чиновників заявили, що операція також спрямована на громадську думку в Південно-Східній Азії, Африці та південній частині Тихого океану.