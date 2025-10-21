Трамп точно не буде ні нашим партнером, ні союзником, - політичний аналітик Горбач
Трамп і далі намагатиметься тиснути на Україну з метою йти на поступки, а Путіна буде задобрювати, щоб заманити в якусь домовленість
Таку думку в етері Еспресо висловив політичний аналітик Володимир Горбач, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії.
"Трамп дуже мало знає і про Україну, і про Росію, і про першопричини російського ставлення до України. Насправді Трампу - байдуже. Все, що його хвилює, як ми останнім часом зрозуміли і переконалися, - просто припинити стріляти, отримати Нобелівську премію миру, оплески, компліменти, а далі - трава не рости. Чи буде дотримано це перемир'я, чи не буде - Трампа це вже буде обходити. І на якій лінії можуть бути припинені бойові дії - теж йому неважливо", - зауважив Володимир Горбач.
За його словами, нам потрібно вже звикнути та зрозуміти за 9 місяців правління Трампа і втручання на дипломатичному рівні у російсько-українську війну, у чому полягає ціль 47-го президента США.
"Трамп точно не буде ні нашим партнером, ні союзником. Він намагатиметься тиснути на нас далі з метою йти на поступки, а Путіна буде задобрювати, щоб заманити в якусь домовленість. Це така загальна рамка і стратегія", - прокоментував політичний аналітик .
- 16 жовтня президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.
- 21 жовтня у Reuters повідомили, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін не планують зустрічатися "в найближчому майбутньому".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.28Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе