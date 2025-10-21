Трамп точно не буде ні нашим партнером, ні союзником, - політичний аналітик Горбач

Таку думку в етері Еспресо висловив політичний аналітик Володимир Горбач, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії.

"Трамп дуже мало знає і про Україну, і про Росію, і про першопричини російського ставлення до України. Насправді Трампу - байдуже. Все, що його хвилює, як ми останнім часом зрозуміли і переконалися, - просто припинити стріляти, отримати Нобелівську премію миру, оплески, компліменти, а далі - трава не рости. Чи буде дотримано це перемир'я, чи не буде - Трампа це вже буде обходити. І на якій лінії можуть бути припинені бойові дії - теж йому неважливо", - зауважив Володимир Горбач.

За його словами, нам потрібно вже звикнути та зрозуміти за 9 місяців правління Трампа і втручання на дипломатичному рівні у російсько-українську війну, у чому полягає ціль 47-го президента США.

"Трамп точно не буде ні нашим партнером, ні союзником. Він намагатиметься тиснути на нас далі з метою йти на поступки, а Путіна буде задобрювати, щоб заманити в якусь домовленість. Це така загальна рамка і стратегія", - прокоментував політичний аналітик .