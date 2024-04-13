Трамп заявив, що підтримає допомогу Україні, якщо вона надаватиметься у формі позики

Про це повідомляє The Hill.

"Ми розглядаємо це прямо зараз, і вони говорять про це, і ми думаємо про те, щоб зробити це у формі позики, а не просто подарунка", - заявив Трамп.

За його словами, США роздає "подарунки на мільярди доларів". Водночас Трамп наголосив, що для нього важливо, аби першою виділила кошти Україні Європа.

"Але для мене набагато важливішим є той факт, що Європа має активізуватися, і вони повинні дати гроші. Вони мають зрівняти. Якщо вони не зрівняють, я дуже засмучуся, тому що вони постраждають набагато більше, ніж ми", - додав він.