Трамп заявив, що підтримає допомогу Україні, якщо вона надаватиметься у формі позики
Експрезидент США Дональд Трамп повідомив, що республіканці готові ухвалити додаткову допомогу Україні, однак за умови, що ця вона буде у кредит
Про це повідомляє The Hill.
"Ми розглядаємо це прямо зараз, і вони говорять про це, і ми думаємо про те, щоб зробити це у формі позики, а не просто подарунка", - заявив Трамп.
За його словами, США роздає "подарунки на мільярди доларів". Водночас Трамп наголосив, що для нього важливо, аби першою виділила кошти Україні Європа.
"Але для мене набагато важливішим є той факт, що Європа має активізуватися, і вони повинні дати гроші. Вони мають зрівняти. Якщо вони не зрівняють, я дуже засмучуся, тому що вони постраждають набагато більше, ніж ми", - додав він.
- Раніше близько чотирьох десятків світових знаменитостей звернулися до Конгресу США з відкритим листом, у якому закликали не дати Україні програти в захисті від російської агресії.
- Колишній речник Державного департаменту США Нед Прайс запевнив, що допомогу Україні підтримують як американський народ, так і члени Конгресу.
- 11 квітня ексочільник Білого дому й майбутній кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що має ідею, як примусити Україну сісти за переговорний стіл з Росією, використавши американську допомогу як інструмент тиску.
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