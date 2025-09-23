Трамп заявив, що прийом парацетамолу під час вагітності може спричиняти аутизм: медики відреагували
Президент США Дональд Трамп заявив, що прийом парацетамолу під час вагітності та дитячі вакцини можуть спричиняти аутизм, попри відсутність наукових доказів, викликавши різку реакцію медиків і науковців
Про це пише Reuters.
"Я хочу сказати прямо: не приймайте Tylenol (діюча речовина - парацетамол - ред.). Не приймайте його, — закликав Трамп. - Інші речі, які ми рекомендуємо, або, принаймні, я рекомендую, це... не дозволяйте їм накачувати вашу дитину найбільшою кількістю речовин, яку ви коли-небудь бачили у своєму житті".
Адміністрація Трампа також запропонувала використання леуковорину, форми фолієвої кислоти, для лікування симптомів аутизму, проте медики попередили, що це не має наукового підґрунтя.
Десятки медичних, дослідницьких та правозахисних груп, що займаються аутизмом, включаючи Американську академію педіатрії та Американський коледж акушерів і гінекологів, засудили заяву президента.
"Наведені дані не підтверджують твердження, що Tylenol викликає аутизм, а лейковорин є ліками, і лише підсилюють страх та дають помилкову надію, коли простих відповідей немає", — йдеться в заяві Коаліції вчених, що займаються аутизмом.
Трамп, разом із Робертом Ф. Кеннеді-молодшим, відомим критиком вакцин, який стверджує, що жодна вакцина не є безпечною, закликав до перегляду зв'язку між вакцинами та аутизмом — теорії, яка неодноразово спростовувалася.
"Ми вважаємо, що незалежні, обґрунтовані наукові дані чітко показують, що прийом ацетамінофену не викликає аутизм. Ми категорично не погоджуємося з будь-якими твердженнями про протилежне і глибоко стурбовані ризиком для здоров'я, який це становить для вагітних жінок і батьків", — йдеться в заяві компанії Kenvue, виробника Tylenol.
- У травні у колишнього президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена виявили агресивну форму раку простати.
- На початку вересня він переніс операцію з видалення ракових уражень на шкірі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.6
- EUR Купівля 48.42Продаж 49.08
- Актуальне
- Важливе