Трансляція Супербоулу-2024 стала найпопулярнішою у США з моменту висадки на Місяць

Про це повідомляє BBC.

Згідно з оцінками, за подією слідкували від 125 до 150 млн людей. Команда "Канзас-Сіті Чифс" обіграла "Сан-Франциско Фортинайнерс" із рахунком 25:22 в овертаймі.

У матеріалі зазначають, що перегляди гри, ймовірно, підняла присутність американської співачки Тейлор Свіфт, яка приїхала на Супербоул, аби підтримати свого хлопця Тревіса Келсі. Він грав у команді "Канзас-Сіті Чифс".

Також ВВС зауважує, що перед грою було багато обговорень про те, чи повернеться співачка з Японії, де вона була в рамках туру.

Читайте також: Кінець казки "Жирони", приниження "Баварії" та мільярдні прибутки Супербоулу: головні новини світового спорту за тиждень

Згідно з даними дослідницької компанії Numerator, 20% глядачів вболівали за "Канзас-Сіті Чифс" через стосунки її гравця із Свіфт.

Цьогоріч 112 млн уполівальників дивилися гру на телеканалі CBS, а інші - на Paramount+, Nickelodeon, Univision, CBS Sports і NFL.

Медіааналітики Nielsen стверджують, що до цих даних не входить кількість людей, яка дивилися трансляцію в громадських місцях, а не в домівках - з ними обсяг аудиторії становить 202,4 млн.

Матч за Суперкубок у 2023 році між "Канзас-Сіті Чифс" і "Філадельфія Іглс" переглянули 115,1 млн людей.