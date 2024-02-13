Трансляція Супербоулу-2024 стала найпопулярнішою у США з моменту висадки на Місяць
Телевізійна трансляція фінальної гри американського футболу Супербоул-2024 стала найпопулярнішою у США з моменту висадки на Місяць у 1969 році Ніла Армстронга: її переглянули в середньому 123,4 млн глядачів
Про це повідомляє BBC.
Згідно з оцінками, за подією слідкували від 125 до 150 млн людей. Команда "Канзас-Сіті Чифс" обіграла "Сан-Франциско Фортинайнерс" із рахунком 25:22 в овертаймі.
У матеріалі зазначають, що перегляди гри, ймовірно, підняла присутність американської співачки Тейлор Свіфт, яка приїхала на Супербоул, аби підтримати свого хлопця Тревіса Келсі. Він грав у команді "Канзас-Сіті Чифс".
Також ВВС зауважує, що перед грою було багато обговорень про те, чи повернеться співачка з Японії, де вона була в рамках туру.
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Згідно з даними дослідницької компанії Numerator, 20% глядачів вболівали за "Канзас-Сіті Чифс" через стосунки її гравця із Свіфт.
Цьогоріч 112 млн уполівальників дивилися гру на телеканалі CBS, а інші - на Paramount+, Nickelodeon, Univision, CBS Sports і NFL.
Медіааналітики Nielsen стверджують, що до цих даних не входить кількість людей, яка дивилися трансляцію в громадських місцях, а не в домівках - з ними обсяг аудиторії становить 202,4 млн.
Матч за Суперкубок у 2023 році між "Канзас-Сіті Чифс" і "Філадельфія Іглс" переглянули 115,1 млн людей.
- У ніч проти 13 лютого у фінальному матчі Національної футбольної ліги "Канзас-Сіті Чіфс" переміг "Філадельфію Іглз".
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