ЦАХАЛ готується не випускати з Ізраїлю до Умані вірян-"ухилянтів", - ЗМІ

Армія оборони Ізраїлю готується до масштабної операції в аеропорту Бен-Гуріон з метою затримання "ухилянтів", які намагатимуться вилетіти з країни, передав 23 серпня 2025 року ізраїльський телеканал N12.

ЦАХАЛ планує розгорнути великі сили військової поліції в аеропорту, що будуть готові до затримань. "Будь-кого, хто ухилятиметься від мобілізації протягом не більше ніж 540 днів з моменту отриманян повістки, буде направлено військовою поліцією для початку процесу військового збору. Будь-кого, хто не з'явився на службу вже більше ніж 540 днів, буде відправлено до в'язниці", - інформує N12.

Окрім того, Армія оборони Ізраїлю має намір заарештовувати військовозобов'язаних чоловіків-вірян (харедім), які приїжджають з-за кордону до Ізраїлю на відпочинок та сімейні зустрічі. У деяких випадках це люди, які ухилялися від мобілізації місяцями та роками.

Чому в Ізраїлі зараз посилена увага до мобілізації

ЦАХАЛ готується до встановлення повного контролю над містом Газа. Задля цього має бути загалом призвано 60 000 резервістів, хоча основні функції, як зазначає військове командування, буде покладено на військовослужбовців за контрактом.