ЦАХАЛ готується не випускати з Ізраїлю до Умані вірян-"ухилянтів", - ЗМІ
Очікується, що на святкування юдейського нового року Рош га-Шана до Умані з Ізраїлю вирушать понад 40 000 вірян, зокрема велика кількість молодих ультраортодоксальних чоловіків, на яких видано ордери на арешт за неявку на військову службу
Армія оборони Ізраїлю готується до масштабної операції в аеропорту Бен-Гуріон з метою затримання "ухилянтів", які намагатимуться вилетіти з країни, передав 23 серпня 2025 року ізраїльський телеканал N12.
ЦАХАЛ планує розгорнути великі сили військової поліції в аеропорту, що будуть готові до затримань. "Будь-кого, хто ухилятиметься від мобілізації протягом не більше ніж 540 днів з моменту отриманян повістки, буде направлено військовою поліцією для початку процесу військового збору. Будь-кого, хто не з'явився на службу вже більше ніж 540 днів, буде відправлено до в'язниці", - інформує N12.
Читайте також: Ізраїль веде переговори про переселення палестинців із Гази до Південного Судану, - Reuters
Окрім того, Армія оборони Ізраїлю має намір заарештовувати військовозобов'язаних чоловіків-вірян (харедім), які приїжджають з-за кордону до Ізраїлю на відпочинок та сімейні зустрічі. У деяких випадках це люди, які ухилялися від мобілізації місяцями та роками.
Чому в Ізраїлі зараз посилена увага до мобілізації
ЦАХАЛ готується до встановлення повного контролю над містом Газа. Задля цього має бути загалом призвано 60 000 резервістів, хоча основні функції, як зазначає військове командування, буде покладено на військовослужбовців за контрактом.
- Оскільки Україна в умовах воєнного стану не приймає жодних цивільних авіарейсів, ізраїльські прочани прибувають на Черкащину через аеропорти сусідніх держав.
- Святкування Рош га-Шана має відбутися 22-24 вересня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.72Продаж 48.41
- Актуальне
- Важливе