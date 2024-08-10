ЦАХАЛ ліквідував одного з лідерів ХАМАСу в Лівані

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Вказано, що літак ізраїльської армії за даними розвідки завдав удару в районі Сидона в Лівані, ліквідувавши старшого командира ХАМАСу в Лівані Самера Махмуда аль-Хаджа.

Він відповідав за підготовку атак і запуск ракет з Лівану в бік Ізраїлю. Разом з тим, Самер був командиром військових сил у таборі Айн аль-Хільва і відповідав за вербування і підготовку терористів для нападу на Ізраїль.