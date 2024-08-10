ЦАХАЛ ліквідував одного з лідерів ХАМАСу в Лівані
Армія оборони Ізраїлю 9 серпня заявила про ліквідацію старшого командира угруповання ХАМАС у Лівані Самера Махмуда аль-Хаджа
Про це повідомляє ЦАХАЛ.
Вказано, що літак ізраїльської армії за даними розвідки завдав удару в районі Сидона в Лівані, ліквідувавши старшого командира ХАМАСу в Лівані Самера Махмуда аль-Хаджа.
Він відповідав за підготовку атак і запуск ракет з Лівану в бік Ізраїлю. Разом з тим, Самер був командиром військових сил у таборі Айн аль-Хільва і відповідав за вербування і підготовку терористів для нападу на Ізраїль.
- 5 серпня ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира одного з угруповань "Хезболли" Алі Джамаля Алдіна Джавада.
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