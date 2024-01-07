ЦАХАЛ знайшов у Газі підземний завод з виробництва крилатих ракет
Армія оборони Ізраїлю стверджує, що знайшла у Газі шахту тунелю, яка веде до підземного заводу з виробництва крилатих ракет
Про це пише The Times of Israel.
Зазначається, що солдати бригади "Нахаль" і спецназ нещодавно здійснили рейд на об'єкт ХАМАСу в районі Дарадж і Туффа в Газі, під час якого знайшли шахту тунелю, що веде до підземного заводу з виробництва зброї.
"Солдати знайшли компоненти, які доводять, що терористи терористичної організації ХАМАС навчилися під керівництвом Ірану, як працювати та створювати високоточні компоненти та стратегічну зброю", - повідомляє ЦАХАЛ.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант виклав пропозиції щодо майбутнього управління Газою після закінчення війни з ХАМАС, заявивши, що палестинське правління на цій території буде обмеженим.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.27 Купівля 38.27Продаж 39.11
- EUR Купівля 41.85Продаж 43
- Актуальне
- Важливе