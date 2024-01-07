ЦАХАЛ знайшов у Газі підземний завод з виробництва крилатих ракет

Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що солдати бригади "Нахаль" і спецназ нещодавно здійснили рейд на об'єкт ХАМАСу в районі Дарадж і Туффа в Газі, під час якого знайшли шахту тунелю, що веде до підземного заводу з виробництва зброї.

"Солдати знайшли компоненти, які доводять, що терористи терористичної організації ХАМАС навчилися під керівництвом Ірану, як працювати та створювати високоточні компоненти та стратегічну зброю", - повідомляє ЦАХАЛ.