Це божевілля може зіграти з РФ злий жарт, - генерал-майор запасу СБУ Ягун про можливий напад на країни Балтії

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Це йде божевілля, це справді може зіграти з Росією злий жарт. Я думаю, десь до пів року Швеція можливо стане повноцінним членом Альянсу і Балтія назавжди закриється для Росії. Тобто Балтійський флот перетвориться в непотрібну іграшку, що вони будуть із ним робити - не знаю, нехай вони там самі думають. Проблема їхня в тому, що організувати навіть у тому напрямку в якому всі говорять, а саме на країни Балтії, якийсь наступ буде для них просто кінцем усього. У першу чергу вони підставляють себе, я думаю, що у відповідь просто буде знищена Калінінградська область", - пояснив генерал-майор запасу СБУ

За його словами, тоді Росія втратить можливість виходити в Атлантичний океан.

"Якщо вони на це підуть, ще раз наголошую, це божевілля, бо до цього готуються, при чому готуються дуже серйозно. Якщо концепція раніше була така, що до 2022 року Росія нападає і десь через місяць вступають сили НАТО, для звільнення окупованих територій, тобто ні в якому разі не превентивні якісь удари, то тут стоїть питання про міцний превентивний удар не тільки по тих позиціях на яких вони можуть сконцентруватися, а те що вони будуть сконцентруватися буде одразу видно, а й по центрах прийняття так званих рішень. Орієнтовний удар: 500 високоточних ракет одномоментно, чи витримає такий удар Росія? - не знаю, для мене це буде так само цікаво", - підсумував заступник Голови СБУ 2014-2015 рр.