"Це моє останнє попередження": Трамп закликав ХАМАС звільнити усіх ізраїльських заручників

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Усі хочуть, щоб заручники повернулися додому. Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася", - зазначив Трамп.

Він відмітив, що ізраїльтяни прийняли його умови, додавши, що "настав час і ХАМАС їх прийняти".

"Я попередив ХАМАС про наслідки неприйняття. Це моє останнє попередження, іншого не буде", - резюмував президент США.

фото: Скріншот