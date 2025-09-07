"Це моє останнє попередження": Трамп закликав ХАМАС звільнити усіх ізраїльських заручників
У неділю, 7 вересня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав ХАМАС звільнити усіх ізраїльських заручників
Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.
"Усі хочуть, щоб заручники повернулися додому. Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася", - зазначив Трамп.
Він відмітив, що ізраїльтяни прийняли його умови, додавши, що "настав час і ХАМАС їх прийняти".
"Я попередив ХАМАС про наслідки неприйняття. Це моє останнє попередження, іншого не буде", - резюмував президент США.
фото: Скріншот
- Нагадаємо, 20 серпня армія оборони Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа. Тоді ЦАХАЛ заявляв про свій контроль над околицями.
- 3 вересня ізраїльські військові просунулися глибше в Газу. Солдати та танки прорвалися до Шейх-Радвана – одного з найбільших районів міського центру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.51
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе