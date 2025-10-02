"Це набагато небезпечніше за російські дрони": політолог Магда вказав на помилку Європи на користь РФ
У ПАРЄ створюють демократичне представництво РФ і цей крок значно небезпечніший за російські дрони для Європи
Про це в етері Еспресо розповів політолог Євген Магда.
"У Європі немає консенсусу і це не дивно. Війна триває в Україні, а економічні проблеми мають європейці. У нас виборів через війну немає, а в них є і їхні лідери не наважуються робити різкі рухи. Вони намагаються все ще пересидіти й перебувати в ситуації між тут і там. Насправді це вже пізно, вони не зможуть пересидіти", - пояснив Магда.
Політолог назвав великою помилкою створення демократичного представництва Росії в ПАРЄ. За його словами, це стане черговим елементом просування російських імперських наративів
"У ПАРЄ створюється демократичне представництво Росії. Оце буде просто "прекрасно". Звідти будуть нестись гібридні імперські наративи й це значно небезпечніше, ніж російські дрони. І вигнати звідти їх не можна буде, бо це ж "правильні й хороші" росіяни. Це проблема. З дронами можна знайти якусь протидію, якийсь РЕБ на основі фізики. А на основі політики це зробити не можна. На жаль, люди, які аплодували операції СБУ "Павутина" не змогли прорахувати того, що якщо це змогли зробити спецслужби України, то й інші зможуть", - підсумував він.
- Російські дрони масовано залетіли до Польщі у ніч з 9 на 10 вересня. Це була перша подібна атака за усю сучасну польську історію.
- 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії.
- Останнім часом Данія вже неодноразово закривала аеропорт Ольборґ через підозрілі обʼєкти в небі.
- У ніч на суботу, 27 вересня, безпілотники були помічені поблизу кількох військових об'єктів. Командування оборони Данії співпрацює з поліцією для контролю безпілотників біля них.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.16Продаж 48.82
- Актуальне
- Важливе