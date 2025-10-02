"Це набагато небезпечніше за російські дрони": політолог Магда вказав на помилку Європи на користь РФ

Про це в етері Еспресо розповів політолог Євген Магда.

"У Європі немає консенсусу і це не дивно. Війна триває в Україні, а економічні проблеми мають європейці. У нас виборів через війну немає, а в них є і їхні лідери не наважуються робити різкі рухи. Вони намагаються все ще пересидіти й перебувати в ситуації між тут і там. Насправді це вже пізно, вони не зможуть пересидіти", - пояснив Магда.

Політолог назвав великою помилкою створення демократичного представництва Росії в ПАРЄ. За його словами, це стане черговим елементом просування російських імперських наративів

"У ПАРЄ створюється демократичне представництво Росії. Оце буде просто "прекрасно". Звідти будуть нестись гібридні імперські наративи й це значно небезпечніше, ніж російські дрони. І вигнати звідти їх не можна буде, бо це ж "правильні й хороші" росіяни. Це проблема. З дронами можна знайти якусь протидію, якийсь РЕБ на основі фізики. А на основі політики це зробити не можна. На жаль, люди, які аплодували операції СБУ "Павутина" не змогли прорахувати того, що якщо це змогли зробити спецслужби України, то й інші зможуть", - підсумував він.

Російські дрони масовано залетіли до Польщі у ніч з 9 на 10 вересня. Це була перша подібна атака за усю сучасну польську історію.

19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії.