Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Це набагато небезпечніше за російські дрони": політолог Магда вказав на помилку Європи на користь РФ
Ексклюзив

"Це набагато небезпечніше за російські дрони": політолог Магда вказав на помилку Європи на користь РФ

Віталій Бесараб
2 жовтня, 2025 четвер
18:14
Світ ПАРЄ

У ПАРЄ створюють демократичне представництво РФ і цей крок значно небезпечніший за російські дрони для Європи

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів політолог Євген Магда.

"У Європі немає консенсусу і це не дивно. Війна триває в Україні, а економічні проблеми мають європейці. У нас виборів через війну немає, а в них є і їхні лідери не наважуються робити різкі рухи. Вони намагаються все ще пересидіти й перебувати в ситуації між тут і там. Насправді це вже пізно, вони не зможуть пересидіти", - пояснив Магда.

Політолог назвав великою помилкою створення демократичного представництва Росії в ПАРЄ. За його словами, це стане черговим елементом просування російських імперських наративів

"У ПАРЄ створюється демократичне представництво Росії. Оце буде просто "прекрасно". Звідти будуть нестись гібридні імперські наративи й це значно небезпечніше, ніж російські дрони. І вигнати звідти їх не можна буде, бо це ж "правильні й хороші" росіяни. Це проблема. З дронами можна знайти якусь протидію, якийсь РЕБ на основі фізики. А на основі політики це зробити не можна. На жаль, люди, які аплодували операції СБУ "Павутина" не змогли прорахувати того, що якщо це змогли зробити спецслужби України, то й інші зможуть", - підсумував він.

  • Останнім часом Данія вже неодноразово закривала аеропорт Ольборґ через підозрілі обʼєкти в небі. 
  • У ніч на суботу, 27 вересня, безпілотники були помічені поблизу кількох військових об'єктів. Командування оборони Данії співпрацює з поліцією для контролю безпілотників біля них.
Теги:
Україна
Росія
ПАРЄ
Європа
Війна з Росією
російські фейки
