"Це не повинно бути дискусією": у міноборони Нідерландів висловилися за право України бити по території РФ

Про це вона сказала у Брюсселі перед зустріччю глав міноборони країн ЄС, пише Укрінформ.

Міністерка підкреслила, що ніколи не виключала можливість завдання Україною ударів всередині Росії, оскільки Київ захищає себе і намагається відновити свою територіальну цілісність.

"Цілком можливо, що їм доведеться вдарити й всередині Росії. Тож, з мого погляду, це не повинно бути дискусією. І я також сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - зазначила Оллонґрен.

Вона також припустила, що це питання обговорюватиметься і в Брюсселі.