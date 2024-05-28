"Це не повинно бути дискусією": у міноборони Нідерландів висловилися за право України бити по території РФ
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що удари України по цілях на території Росії не мають бути предметом дискусії в Євросоюзі, адже Київ повинен мати на це право для власної самооборони
Про це вона сказала у Брюсселі перед зустріччю глав міноборони країн ЄС, пише Укрінформ.
Міністерка підкреслила, що ніколи не виключала можливість завдання Україною ударів всередині Росії, оскільки Київ захищає себе і намагається відновити свою територіальну цілісність.
"Цілком можливо, що їм доведеться вдарити й всередині Росії. Тож, з мого погляду, це не повинно бути дискусією. І я також сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - зазначила Оллонґрен.
Вона також припустила, що це питання обговорюватиметься і в Брюсселі.
- Напередодні міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.
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