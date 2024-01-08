Туреччина може відіграти важливу роль у стабілізації ситуації в Газі, - експерт-міжнародник Семиволос

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Туреччина може відіграти велику роль, враховуючи, що інші арабські країни не готові до такого і відмовилися від можливої участі в багатонаціональних силах, які можуть бути розміщені в секторі Гази", - зазначив Семиволос.

Хтось має як мінімум забезпечувати безпеку в секторі Гази після того, як ХАМАС якимось чином зникне з Гази. Один з варіантів, який пропонували турки, - це участь турецького військового контингенту, зазначив він.

"Турки пропонують участь турецького військового контингенту для забезпечення безпеки в секторі Гази. Не думаю, що на це піде Ізраїль, але американцям необхідно щось дати Ердогану. Оскільки ця тема надто "перегріта" в Туреччині і без якогось очевидного політичного успіху Ердоган буде опиратися. А попереду ще вступ Швеції в НАТО, голосування в парламенті й багато чого іншого", - додав він.