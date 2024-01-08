Туреччина може відіграти важливу роль у стабілізації ситуації в Газі, - експерт-міжнародник Семиволос
Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, вважає, що, крім політичних, військових і гуманітарних аспектів, Туреччина може відіграти важливу роль у стабілізації ситуації в секторі Гази
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Туреччина може відіграти велику роль, враховуючи, що інші арабські країни не готові до такого і відмовилися від можливої участі в багатонаціональних силах, які можуть бути розміщені в секторі Гази", - зазначив Семиволос.
Хтось має як мінімум забезпечувати безпеку в секторі Гази після того, як ХАМАС якимось чином зникне з Гази. Один з варіантів, який пропонували турки, - це участь турецького військового контингенту, зазначив він.
"Турки пропонують участь турецького військового контингенту для забезпечення безпеки в секторі Гази. Не думаю, що на це піде Ізраїль, але американцям необхідно щось дати Ердогану. Оскільки ця тема надто "перегріта" в Туреччині і без якогось очевидного політичного успіху Ердоган буде опиратися. А попереду ще вступ Швеції в НАТО, голосування в парламенті й багато чого іншого", - додав він.
- 2 січня у США заявили, що бойові дії в Газі можуть перейти в менш інтенсивну фазу: Сполучені Штати тиснуть на владу Ізраїлю, щоб вона розпочала "хірургічну фазу" війни.
-
5 січня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант виклав пропозиції щодо майбутнього управління Газою після закінчення війни з ХАМАС, заявивши, що палестинське правління на цій території буде обмеженим.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.27 Купівля 38.27Продаж 39.11
- EUR Купівля 41.85Продаж 43
- Актуальне
- Важливе