У Берліні обшукали дві російські компанії, які підозрюють у порушенні санкцій

Про це пише Tagesschau.

Головне митне управління Берліна підозрює, що компанії порушили економічні санкції проти Росії.

"Є підозра, що мали місце порушення закону про застосування економічних санкцій", - зазначили митники.

Зазначається, що обшук проводився з метою "опечатування комплексу будівель в районі Темпельхоф-Шенеберг і пошуку активів".

Також було проведено допити та вилучено інші докази. Працювали близько ста офіцерів.

Як пишуть ЗМІ, йдеться про дві логістичні компанії з Росії, які працюють у Берліні. До обох застосовується санкційний регламент ЄС, що передбачає заморожування коштів та активів фізичних або юридичних осіб.