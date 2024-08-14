У Берліні обшукали дві російські компанії, які підозрюють у порушенні санкцій
У вівторок, 13 серпня, в офісах двох російських логістичних компаній в одному з районів німецької столиці Берліна митники провели обшуки. Їх підозрюють у порушенні санкцій
Про це пише Tagesschau.
Головне митне управління Берліна підозрює, що компанії порушили економічні санкції проти Росії.
"Є підозра, що мали місце порушення закону про застосування економічних санкцій", - зазначили митники.
Зазначається, що обшук проводився з метою "опечатування комплексу будівель в районі Темпельхоф-Шенеберг і пошуку активів".
Також було проведено допити та вилучено інші докази. Працювали близько ста офіцерів.
Як пишуть ЗМІ, йдеться про дві логістичні компанії з Росії, які працюють у Берліні. До обох застосовується санкційний регламент ЄС, що передбачає заморожування коштів та активів фізичних або юридичних осіб.
- Наприкінці червня країни Європейського Союзу погодили 14-й пакет санкцій проти Росії попри те, що Німеччина гальмувала погодження нових заборон.
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