У Британії стартувало виробництво танків Challenger 3

Про це повідомила пресслужба міноборони Великої Британії.

Зазначається, що ця подія ознаменувалася завершенням будівництва останнього, восьмого прототипу танка Challenger 3, який став першим, виробленим на заводі RBSL у місті Телдфорд.

Перший прототип уже демонструє свої можливості на випробуваннях. Усі прототипи випробовуватимуть у робочих умовах, щоб підтвердити їхню продуктивність і вдосконалити в разі потреби. Загалом планують збудувати ще 140 танків Challenger 3.

Нові башти для Challenger 3 виробляють на підприємстві Armstrong Works шляхом зварювання, а не відливки, як це було у виробництві його попередника Challenger 2. Нова башта має деякі зміни в конструкції: її подовжили в кормовій частині для винесення снарядів з машини бойового відділення.

Повідомляється, що Challenger 3 озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою L55A1 завдовжки 55 калібрів, яка може вести вогонь більшістю снарядів НАТО. Німецька гармата, встановлена в Challenger 3, має вищу початкову швидкість снаряда та більшу пробивну здатність, ніж Challenger 2.

Challenger 3 розвиває швидкість 60 км/год. Він оснащений новим композитним пакетом бронювання, відомим як EPSON, а також системою активного захисту Trophy, яка може виявляти та нейтралізувати атаки за лічені секунди. Крім того, є можливість встановити додатковий навісний захист Farnham.