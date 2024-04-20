У Британії стартувало виробництво танків Challenger 3
У місті Телдфорд, що у Великій Британії, розпочалося будівництво вітчизняних танків Challenger 3 на бронетанковому підприємстві RBSL
Про це повідомила пресслужба міноборони Великої Британії.
Зазначається, що ця подія ознаменувалася завершенням будівництва останнього, восьмого прототипу танка Challenger 3, який став першим, виробленим на заводі RBSL у місті Телдфорд.
Перший прототип уже демонструє свої можливості на випробуваннях. Усі прототипи випробовуватимуть у робочих умовах, щоб підтвердити їхню продуктивність і вдосконалити в разі потреби. Загалом планують збудувати ще 140 танків Challenger 3.
Нові башти для Challenger 3 виробляють на підприємстві Armstrong Works шляхом зварювання, а не відливки, як це було у виробництві його попередника Challenger 2. Нова башта має деякі зміни в конструкції: її подовжили в кормовій частині для винесення снарядів з машини бойового відділення.
Повідомляється, що Challenger 3 озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою L55A1 завдовжки 55 калібрів, яка може вести вогонь більшістю снарядів НАТО. Німецька гармата, встановлена в Challenger 3, має вищу початкову швидкість снаряда та більшу пробивну здатність, ніж Challenger 2.
Challenger 3 розвиває швидкість 60 км/год. Він оснащений новим композитним пакетом бронювання, відомим як EPSON, а також системою активного захисту Trophy, яка може виявляти та нейтралізувати атаки за лічені секунди. Крім того, є можливість встановити додатковий навісний захист Farnham.
- У травні 2023 року повідомлялося, що усі обіцяні британські основні бойові танки Challenger 2, а також запасні частини до них прибули в Україну.
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