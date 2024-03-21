У бундестазі попередили про наслідки заморожування війни в Україні
Депутат бундестагу, лідер Партії зелених Омід Нуріпур заявив, що заморожування війни в Україні допоможе агресору
Про це пише NTV.
На переконання депутата, заморожування конфлікту – це не мир.
"Вони (українці, - ред.) не заслуговують на те, щоб ми сиділи за столами й просто казали: "Мені більше не хочеться вести цю війну". Треба дивитися в очі реаліям і просто бачити, що заморожування допомагає агресору", - сказав Нуріпур.
Він наголосив: якщо Україна не поверне свої території, "це буде шаблон для наступної війни". Суть війни – суверенітет і самовизначення народу України, зазначив депутат і сказав, що Україна повинна сама визначати, як учинити.
"Вони не колонія Німеччини, вони незалежна держава", - резюмував Нуріпур.
- Раніше очільник парламентської фракції СДПН Ральф Мютценіх припустив імовірність заморожування конфлікту в Україні. В уряді Німеччини цю ідею відкинули.
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