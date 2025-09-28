Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У Чехії напали з ножем на бригадного генерала Гітьху, відповідального за розвідку та впровадження у військо дронів

Анатолій Буряк
28 вересня, 2025 неділя
00:30
Світ Чеський генерал Роман Гітха з президентом Петером Павелом

Керівника служби армійської розвідки Чехії, бригадного генерала Романа Гітьху госпіталізували після несподіваного нападу з ножем. Поліція розслідує обставини інциденту

Зміст

Генерала доправили до лікарні у п'ятницю, 26 вересня 2025 року, передав 27 вересня портал Aktuálně.cz.

Згідно з його даними, на генерала напав у ресторані чи барі чоловік, якого він раніше не знав. Гітьха намагався прикритися рукою, але отримав серйозні поранення. Парамедики привезли 47-річного бригадного генерала на операцію.

"Можу лише підтвердити, що на мене неспровоковано напали з ножем, внаслідок чого я отримав травми. З огляду на те, що цю справу наразі розслідує поліція, я не буду давати подальших коментарів", – сказав особисто Гітьха виданню. 

Читайте також: У РФ вважають, що частина країн НАТО має бути паралізована страхом і увійти до її сфери впливу, - Портников

Своєю чергою речниця Генерального штабу Магдалена Дворжака підтвердила інцидент, у якому, за її словами, брали участь два солдати. 

Як пише Aktuálně.cz, Гітьха є наближеним до начальника чеського генштабу Карела Ржехи та відповідає за розвідувальне забезпечення армії й впровадження безпілотних літальних апаратів.

В минулому він пройшов шість ротацій миротворчої місії в Афганістані.

  • Перед цим президент Чехії Петер Павел припустив імовірність відправки військ у межах можливої миротворчої місії в Україні.
Теги:
Новини
Чехія
Європа
військові
безпілотник
НАТО
Військові новини
миротворча місія
