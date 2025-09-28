У Чехії напали з ножем на бригадного генерала Гітьху, відповідального за розвідку та впровадження у військо дронів
Керівника служби армійської розвідки Чехії, бригадного генерала Романа Гітьху госпіталізували після несподіваного нападу з ножем. Поліція розслідує обставини інциденту
Генерала доправили до лікарні у п'ятницю, 26 вересня 2025 року, передав 27 вересня портал Aktuálně.cz.
Згідно з його даними, на генерала напав у ресторані чи барі чоловік, якого він раніше не знав. Гітьха намагався прикритися рукою, але отримав серйозні поранення. Парамедики привезли 47-річного бригадного генерала на операцію.
"Можу лише підтвердити, що на мене неспровоковано напали з ножем, внаслідок чого я отримав травми. З огляду на те, що цю справу наразі розслідує поліція, я не буду давати подальших коментарів", – сказав особисто Гітьха виданню.
Своєю чергою речниця Генерального штабу Магдалена Дворжака підтвердила інцидент, у якому, за її словами, брали участь два солдати.
Як пише Aktuálně.cz, Гітьха є наближеним до начальника чеського генштабу Карела Ржехи та відповідає за розвідувальне забезпечення армії й впровадження безпілотних літальних апаратів.
В минулому він пройшов шість ротацій миротворчої місії в Афганістані.
- Перед цим президент Чехії Петер Павел припустив імовірність відправки військ у межах можливої миротворчої місії в Україні.
