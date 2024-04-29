У Данії заговорили про обов'язковий призов для жінок

Про це пише Kristeligt Dagblad.

"Я доклав багато зусиль для обговорення моделей того, як ми можемо досягти повної рівності для жінок. Але я також визнаю, що це повинно відбутися після наступних загальних виборів, тому що деякі партії не хочуть, щоб це сталося по цей бік виборів", - заявив він.

За словами міністра, Копенгагену слід терміново досягти угоди, адже Росія вдерлася в Україну, і Данії необхідно переозброїтися.

Наразі служба для жінок у данській армії добровільна. Однак, за словами очільника міноборони, більшість партій виступають за те, аби вона була обов'язковою.