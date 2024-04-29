У Данії заговорили про обов'язковий призов для жінок
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен 29 квітня заявив, що влада розглядає можливість призову жінок до армії
Про це пише Kristeligt Dagblad.
"Я доклав багато зусиль для обговорення моделей того, як ми можемо досягти повної рівності для жінок. Але я також визнаю, що це повинно відбутися після наступних загальних виборів, тому що деякі партії не хочуть, щоб це сталося по цей бік виборів", - заявив він.
За словами міністра, Копенгагену слід терміново досягти угоди, адже Росія вдерлася в Україну, і Данії необхідно переозброїтися.
Наразі служба для жінок у данській армії добровільна. Однак, за словами очільника міноборони, більшість партій виступають за те, аби вона була обов'язковою.
- У березні німецькі ЗМІ писали, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує до осені 2025 року повернути обов'язковий призов в армію. При цьому він нібито розглядає впровадження шведської моделі призову.
- 1 квітня міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндне виступив проти повернення обов'язкового призову до армії, назвавши це економічно невигідним. "Економічні витрати на загальну військову повинність були б дуже високими з огляду на дефіцит робочої сили в суспільстві, що старіє", - сказав чиновник.
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