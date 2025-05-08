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У держдепі заявили, що угода про копалини та переговори про припинення вогню в Україні не повʼязані між собою

Дар'я Куркіна
8 травня, 2025 четвер
22:48
Світ Держдеп США

Речниця держдепу США Теммі Брюс розповіла, що Вашингтон вважає укладену угоду з Україною про рідкісноземельні мінерали та перемовини про припинення вогню окремими процесами

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Про це пише "Європейська правда".

Як зазначила Брюс, документ про надра "зовсім не пов'язаний з переговорами щодо припинення вогню та конфлікту".

"Угода про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною – це окрема динаміка. Це щось, що, безсумнівно, має тривати і забезпечувати… надходження коштів у майбутньому для відновлення (України, – ред.) після закінчення конфлікту", - продовжила речниця держдепу.

Однак вона підкреслила, що ця угода вказує на зміцнення партнерства Києва та Вашингтона.

"Як ми вже казали, дружба зі Сполученими Штатами може допомогти вашій країні, зробити її безпечнішою і відкрити майбутнє для людей", - зауважила Брюс.

  • Верховна Рада України у четвер, 8 травня, погодила ратифікацію угоди між Україною і США щодо корисних копалин.
  • Цього ж дня стало відомо про телефонну розмову Зеленського й Трампа.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
США
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