У деяких аспектах ЄС необхідно відмовитися від принципу одностайності, - депутат Європарламенту Жалімас
У деяких питаннях Євросоюзу необхідно відмовитися від принципу одностайності, щоб ефективніше ухвалювати рішення щодо безпеки ЄС
Про це заявив депутат Європарламенту Дайнюс Жалімас у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.
"Механізмів щодо посилення безпеки в Євросоюзі багато. Але якщо говорити про те, як їх удосконалити, я бачу лише дві ключові деталі. По-перше, дійсно необхідно відмовитися від принципу одностайності. Ми бачимо, що такі держави, як Угорщина, іноді створюють різні перешкоди, зокрема щодо євроінтеграції України", - наголосив Жалімас.
За словами депутата Європарламенту, якщо розглядати перспективу Євросоюзу як союзу з понад 30 держав, включно з Україною, Молдовою та іншими країнами Балкан, стає очевидною потреба відмовитися від механізму одностайних рішень. Винятки можуть стосуватися лише фінальних рішень, наприклад початку військових операцій.
"По-друге, у Євросоюзі вже існує регулювання щодо спільної оборони. Проте нам бракує усвідомлення, як ефективно використовувати цей механізм. Деякі країни залишаються нейтральними. В договорі про Європейський Союз також передбачено положення про спільну оборону, але досі невідомо, як його практично застосовувати", - зазначив Жалімас.
Читайте також: Майстерно "грає дурника": американіст Довгополий про заяву Лаврова нібито Кремль готовий прийняти концепцію Трампа щодо України
Депутат Європарламенту резюмував, що механізмів щодо посилення безпеки в Євросоюзі багато, але головне - наявність політичної волі. Саме її бракує, щоб ухвалювати необхідні рішення.
У вівторок, 28 жовтня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ ніби не має намірів нападати на країни НАТО чи Євросоюзу і вона готова закріпити цю позицію у майбутніх гарантіях безпеки.
