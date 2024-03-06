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У ЄС представлять законодавчі пропозиції, аби задовольнити вимоги фермерів, - єврокомісар

6 березня, 2024 середа
17:29
Світ Єврокомісія

Європейська комісія наступного тижня представить нові законодавчі пропозиції, аби задовольнити вимоги фермерів, які протестують

Про це повідомив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський в інтерв’ю RMF FM.

"Буде пропозиція суттєво зменшити навантаження на фермерів", - сказав він, додавши, що вони будуть вигідними для аграріїв.

За словами Войцеховського, цьогоріч Європейський Союз не штрафуватиме фермерів, які не дотримуються кліматичних або екологічних стандартів. Таким чином, їхні "чисті" виплати не зменшаться. Водночас до кінця бюджетного періоду, у 2025-2027 роках, будуть внесені зміни, завдяки яким вимоги Європейського зеленого курсу (Green Deal) пом’якшаться.

"Це буде пакет рішень, які повинні зняти всі побоювання фермерів не стільки щодо "зеленого курсу", скільки щодо його елементів, які є в спільній аграрній політиці", - додав єврокомісар.

Він акцентував, що в рамках нових пропозицій буде відмова від обов'язкового залуження 4% земель, проте аграрії зможуть продовжувати обробляти свої землі під паром. Водночас буде оприлюднено рішення щодо пом’якшення суворості сівозміни та обов’язку використовувати озимий покрив.

"Нова пропозиція буде більш гнучкою і, наприклад, кожна країна зможе обирати період застосування сівозміни", - йдеться в повідомленні.

Войцеховський зауважив, що фермерські господарства, площа яких становить до 10 гектарів, не підлягатимуть моніторингу на відповідність екологічним вимогам. 

Єврокомісар також запропонує розширити надання державної допомоги аграріям. Зазначено, що йдеться про допомогу у зв’язку з війною Росії проти України.

  • 13 лютого Європейська комісія офіційно продовжила виняток із правил щодо залишення частини сільськогосподарських земель під паром, що було причиною протестів фермерів по всьому ЄС.
Теги:
ЄС
Єврокомісія
фермери
аграрії
акції протестів
Економіка
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