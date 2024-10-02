У ЄС рекомендують авіакомпаніям уникати польотів над Іраном до кінця жовтня

Про це йдеться на сайті EASA.

Зазначено, що таку рекомендацію опублікували з огляду на попередження Ізраїлю помститися Ірану через атаку Тегерана 1 жовтня.

"Європейська комісія та EASA вирішили випустити інформаційні повідомлення про зони конфліктів з рекомендацією не виконувати польоти в повітряному просторі Ірану на всіх рівнях польоту", - повідомили в EASA.

Також там пояснили, що рекомендація діятиме до 31 жовтня, проте її можуть переглянути в разі зміни ситуації.

"EASA продовжить уважно стежити за ситуацією, щоб оцінити, чи відбувається збільшення або зменшення ризиків для експлуатантів повітряних суден ЄС в результаті зростання загрози", – запевнили в агентстві.