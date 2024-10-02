У ЄС рекомендують авіакомпаніям уникати польотів над Іраном до кінця жовтня
Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) надало рекомендацію авіакомпаніям до 31 жовтня 2024 року не здійснювати польоти над Іраном через погіршення ситуації в регіоні
Про це йдеться на сайті EASA.
Зазначено, що таку рекомендацію опублікували з огляду на попередження Ізраїлю помститися Ірану через атаку Тегерана 1 жовтня.
"Європейська комісія та EASA вирішили випустити інформаційні повідомлення про зони конфліктів з рекомендацією не виконувати польоти в повітряному просторі Ірану на всіх рівнях польоту", - повідомили в EASA.
Також там пояснили, що рекомендація діятиме до 31 жовтня, проте її можуть переглянути в разі зміни ситуації.
"EASA продовжить уважно стежити за ситуацією, щоб оцінити, чи відбувається збільшення або зменшення ризиків для експлуатантів повітряних суден ЄС в результаті зростання загрози", – запевнили в агентстві.
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