Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Грузії активістку, яка облила фарбою ікону зі Сталіним, арештували на п'ять діб

У Грузії активістку, яка облила фарбою ікону зі Сталіним, арештували на п'ять діб

3 лютого, 2024 субота
05:05
Світ ікона Грузія РПЦ Росія

Тбіліський міський суд засудив до п'яти діб арешту громадянську активістку Нату Перадзе за те, що вона в храмі Самеба облила фарбою ікону Матрони Московської із зображенням Сталіна

Про це повідомляє NewsGeorgia.

Зазначається, що сама ж ікона не постраждала, бо була захищена склом, але дії Перадзе суд кваліфікував як "дрібне хуліганство".

Поява зображення Сталіна у головному храмі Тбілісі викликала бурхливі суперечки. З'ясувалося, що ікону храму подарували лідери проросійської партії Альянсу Патріотів.

Патріархія обливання ікони фарбою розцінила як неприпустимі дії, але вирішила видалити зображення Сталіна, пославшись на "неканонічність" його зустрічі з Матроною Московською.

Для цього в Самеба запросили автора ікони, який має замінити одну з клейм. За попередніми даними, зображення Сталіна замінять на жінку, яка вилікувалась від раку.

  • 11 січня учасники проросійського угруповання "Альт-Інфо" влаштували акцію протесту у Тбілісі біля будинку громадянської активістки Нати Перадзе. Вона облила синьою фарбою ікону святої Матрони Московської із зображенням радянського диктатора Йосифа Сталіна. Ікону виявили в соборі Святої Трійці. Як з’ясували, її передали храму лідери проросійської партії "Альянс патріотів" Ірма Інашвілі й Давид Тархан-Моураві.
  • 12 січня православна церква Грузії попросила жертводавців переписати ікону канонізованої РПЦ святої Матрони Московської, на якій зображений радянський диктатор Йосиф Сталін.
  • Учасники проросійського руху "Альт-Інфо" вимагають арешту активістки, яка облила фарбою ікону з зображенням Сталіна. Партія "Грузинська мрія" виступає за запровадження відповідальності за такі дії.
  • 2 лютого активістку Нату Перадзе затримали.
Теги:
Кримінал
Грузія
РПЦ
Читайте також:
Віктор Орбан
1 лютого, 2024 четвер
Politico назвало двох політиків ЄС, які переконали Орбана розблокувати допомогу Україні
Путін
31 січня, 2024 середа
"Санкцій боятися вже нічого": Путін наказав російським банкам заходити на ТОТ України
Володимир Зеленський та Джо Байден
2 лютого, 2024 п'ятниця
"Байден та команда зробила американців співучасниками кривавої трагедії": російські фейки за 1 лютого
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.54
    Купівля 37.54
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
3 лютого
04:37
Дональд Трамп
Трамп програв суд у справі про звинувачення у зв'язках з РФ, - Bloomberg
04:09
ХАМАС напав на Ізраїль
Рішення про перемир'я в Газі затягується через суперечки серед лідерів ХАМАС, - WSJ
03:41
на скріншоті з відео Валерій Залужний
Зеленському бракує рішучості щоби замінити Залужного, - The Washington Post
03:13
Оновлено
Росія атакує Україну у ніч на 3 лютого: вибухи прогриміли на Полтавщині, у небі фіксують "шахеди"
02:45
штучний інтелект
Усі країни ЄС схвалили перші у світі правила регулювання ШІ
02:17
війна з росією Болгарія допомога Україні світ
Болгарія почала передачу Україні 100 БТР зі складів МВС
02:01
Оновлено
Іран
США вдарили по пов'язаних із Іраном цілях у Сирії та Іраку у відповідь на атаку бази в Йорданії
01:24
ОБСЄ Мальта Володимир Зеленський полонені діти
Звільнення військовополонених та повернення дітей: Зеленський зустрівся з головою ОБСЄ Боргом
00:28
Румунія, прапор Румунії
У Румунії уряд домовився з фермерами й перевізниками про припинення протестів
00:08
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Промоутер Усика знайшов заміну травмованому Ф'юрі
2024, п'ятниця
2 лютого
23:17
Володимир Зеленський
"Зеленський призиває жінок на службу в ЗСУ, знищувати вирішили не тільки мужиків": росфейки за 2 лютого
23:02
Знімався в "Роккі", "Хижаку" та "Мандалорці": актор Карл Везерс помер у 76 років
22:45
Ексклюзив
Валерій Залужний
 "На Залужного-політика великий запит": політолог Розумний припустив причини ажіотажу навколо головкома
22:31
Маріуполь
Росіяни ходитимуть по домах на тимчасово окупованих територіях: причини
22:25
Марк Цукерберг
Статки співзасновника Facebook Марка Цукерберга зросли на понад $27 млрд
22:12
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Україна та Канада запустили роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
22:07
Ексклюзив
Валерій Залужний
Наливайченко про Залужного: витягнути складову з військової вертикалі - це розвалити її стрижень, партнери теж проти
21:58
Володимир Зеленський
"Збивають усе": Зеленський повідомив про отримання Україною ще двох систем ППО
21:56
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
У Туреччині арештували сімох людей за підозрою у передачі інформації ізраїльській розвідці
21:41
Генерал-майор Марченко
"Вони відійшли зробити висновки": генерал-майор Марченко припустив повторний наступ росіян на Київ
21:40
Марк Густафсон
У віці 64 роки помер співрежисер мультфільму "Піноккіо" Марк Густафсон
21:30
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Очікується заміна низки військових керівників, окрім Залужного. Воєнні підсумки тижня
21:30
мобілізація
Цьогоріч на мобілізацію та доозброєння може додатково знадобитися близько 700 млрд грн, - голова бюджетного комітету Ради
21:13
Дональд Трамп
Суд у справі Трампа щодо цивільного шахрайства відклав ухвалення рішення до середини лютого
20:42
Астрофізики з університету Каліфорнії зафіксували гігантську екзопланету на відстані 160 світових років від Землі
20:10
Оновлено
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Бій Усика проти Ф'юрі не відбудеться 17 лютого через травму британця
20:06
Олексій Данілов
У РНБО спростували фейк про звільнення Данілова
20:02
OPINION
Михайло Басараб
Ця війна закінчиться не угодою, а припиненням існування однієї з двох держав
19:57
Валерій Залужний
Зеленський провів Ставку: Залужний доповів про ситуацію на фронті
19:56
Оновлено
Кривий Ріг
Нічна потужна дронова атака на Кривий Ріг: було декілька влучань, наслідки ліквідовуються
19:48
Ексклюзив
ЗСУ
Екснардеп пояснив, чому держава не виділяє кошти на приватний сектор оборонпрому
19:48
ЗСУ
Росія наступає на 8-ми напрямках фронту, українські війська відбили 44 атаки
19:46
психологічна допомога
За рік кількість звернень українців за психологічною допомогою зросла вдвічі, - МОЗ
19:21
МЗС України
Нікарагуа отримало ноту протесту від МЗС України через візит делегації РФ з окупованого Криму
19:11
Міністерство оборони
Міноборони закликало супермаркети брати участь у тендерах на постачання харчів для ЗСУ
19:02
Ексклюзив
Євген Коновалець
Українська влада має наполягати на перепохованні Коновальця у Києві, - голова ОУН Червак
19:00
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик підтвердив інформацію про переговори з "Баварією"
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 709-го дня війни: Сили оборони знищили російські комплекси "Муром" та "Іронія", Німеччина виділить на допомогу Україні €7,6 млрд
19:00
Інфографіка
штоллен
Рум'яний хліб у мультиварці до вашого столу
18:46
"Інвестиція в безпеку Європи": Україна отримала від Литви нову партію військової допомоги
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV