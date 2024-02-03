У Грузії активістку, яка облила фарбою ікону зі Сталіним, арештували на п'ять діб
Тбіліський міський суд засудив до п'яти діб арешту громадянську активістку Нату Перадзе за те, що вона в храмі Самеба облила фарбою ікону Матрони Московської із зображенням Сталіна
Про це повідомляє NewsGeorgia.
Зазначається, що сама ж ікона не постраждала, бо була захищена склом, але дії Перадзе суд кваліфікував як "дрібне хуліганство".
Поява зображення Сталіна у головному храмі Тбілісі викликала бурхливі суперечки. З'ясувалося, що ікону храму подарували лідери проросійської партії Альянсу Патріотів.
Патріархія обливання ікони фарбою розцінила як неприпустимі дії, але вирішила видалити зображення Сталіна, пославшись на "неканонічність" його зустрічі з Матроною Московською.
Для цього в Самеба запросили автора ікони, який має замінити одну з клейм. За попередніми даними, зображення Сталіна замінять на жінку, яка вилікувалась від раку.
- 11 січня учасники проросійського угруповання "Альт-Інфо" влаштували акцію протесту у Тбілісі біля будинку громадянської активістки Нати Перадзе. Вона облила синьою фарбою ікону святої Матрони Московської із зображенням радянського диктатора Йосифа Сталіна. Ікону виявили в соборі Святої Трійці. Як з’ясували, її передали храму лідери проросійської партії "Альянс патріотів" Ірма Інашвілі й Давид Тархан-Моураві.
- 12 січня православна церква Грузії попросила жертводавців переписати ікону канонізованої РПЦ святої Матрони Московської, на якій зображений радянський диктатор Йосиф Сталін.
- Учасники проросійського руху "Альт-Інфо" вимагають арешту активістки, яка облила фарбою ікону з зображенням Сталіна. Партія "Грузинська мрія" виступає за запровадження відповідальності за такі дії.
- 2 лютого активістку Нату Перадзе затримали.
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