У Грузії активістку, яка облила фарбою ікону зі Сталіним, арештували на п'ять діб

Про це повідомляє NewsGeorgia.

Зазначається, що сама ж ікона не постраждала, бо була захищена склом, але дії Перадзе суд кваліфікував як "дрібне хуліганство".

Поява зображення Сталіна у головному храмі Тбілісі викликала бурхливі суперечки. З'ясувалося, що ікону храму подарували лідери проросійської партії Альянсу Патріотів.

Патріархія обливання ікони фарбою розцінила як неприпустимі дії, але вирішила видалити зображення Сталіна, пославшись на "неканонічність" його зустрічі з Матроною Московською.

Для цього в Самеба запросили автора ікони, який має замінити одну з клейм. За попередніми даними, зображення Сталіна замінять на жінку, яка вилікувалась від раку.