У Канаді розпалася парламентська коаліція Нової демократичної та Ліберальної партій

Про це заявив глава Нової демократичної партії Канади Джагміт Сінгх.

Він зазначив, що повідомив премʼєр-міністра про розірвання Угоди про забезпечення й довіру.

"Трюдо неодноразово довів, що підкориться корпоративній жадібності". "Ліберальна партія розчарувала людей. Вона не заслуговує на ще один шанс від канадців", - наголосив Сінгх.

Довідково. Розірвання коаліційної угоди не означає автоматичного оголошення дострокових виборів, однак тепер уряду, який не має більшості у парламенті, доведеться збирати голоси за кожне голосування. Дострокові вибори будуть оголошені у разі провалу голосування за законопроєкти, повʼязані із фінансами, що тепер стало значно імовірнішим.

Планові національні парламентські вибори мають відбутися у Канаді осінню наступного року.