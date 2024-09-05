Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Канаді розпалася парламентська коаліція Нової демократичної та Ліберальної партій

У Канаді розпалася парламентська коаліція Нової демократичної та Ліберальної партій

Ксенія Золотова
5 вересня, 2024 четвер
06:16
Світ Канада

Урядова коаліція Нової демократичної та Ліберальної партій Канади, яка підтримувала роботу уряду прем'єра Джастіна Трюдо, розпалася

Зміст

Про це заявив глава Нової демократичної партії Канади Джагміт Сінгх.

Він зазначив, що повідомив премʼєр-міністра про розірвання Угоди про забезпечення й довіру.

"Трюдо неодноразово довів, що підкориться корпоративній жадібності". "Ліберальна партія розчарувала людей. Вона не заслуговує на ще один шанс від канадців", - наголосив Сінгх.

Довідково. Розірвання коаліційної угоди не означає автоматичного оголошення дострокових виборів, однак тепер уряду, який не має більшості у парламенті, доведеться збирати голоси за кожне голосування. Дострокові вибори будуть оголошені у разі провалу голосування за законопроєкти, повʼязані із фінансами, що тепер стало значно імовірнішим.

Планові національні парламентські вибори мають відбутися у Канаді осінню наступного року.

  • З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Канада надала Україні понад 5 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки.
Теги:
політика
Канада
Джастін Трюдо
Читайте також:
погода, Львів
Автор Катерина Єсікова
3 вересня, 2024 вiвторок
В Україну насуваються похолодання та дощі: погода від Наталки Діденко на 4 вересня
Юлія Клименко
Автор Ірена Моляр
2 вересня, 2024 понедiлок
Я маю серйозні підозри, що Міненергетики перебуває під російським впливом, - нардепка Клименко
Пєсков
Автор Катерина Єсікова
4 вересня, 2024 середа
У Кремлі відреагували на заклики арештувати Путіна під час його візиту до Монголії
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 45.34
    Продаж 46.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
5 вересня
07:06
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила "шахеди" з півдня та півночі: у Києві лунали вибухи. Працює ППО
07:03
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 1200 військових, 6 танків та 31 артилерійську систему
06:54
КПП "Псоу" на межі РФ й самопроголошеної Республіки Абхазія
РФ призупинила соцвиплати в окупованій Абхазії. Раніше там відмовились будувати базу російського флоту
06:45
Оновлено
"Буян-М"
ВМС: Росія тримає у Чорному морі один носій "калібрів"
06:30
санкції проти Росії
ISW: Росія покладається на Індію, Сербію та Китай у намаганнях уникнути західних санкцій
05:58
Дмитро Кулеба
Зеленський прокоментував причину відставки голови МЗС Кулеби, - Суспільне
05:29
Нацбанк України
У Нацбанку розповіли, чи випускатимуть банкноту номіналом 5 тис. грн
04:14
повітряна тривога
РФ заявила про атаку Новоросійська безекіпажними катерами
03:36
шахед
На територію Білорусі залетіли російські "шахеди", проти них застосували авіацію, - "Гаюн"
03:03
Камала Гарріс
Вибори у США: Гарріс прийняла правила проведення дебатів, запропоновані Трампом
02:31
Ужгород_автобус, маршрутка
Для подолання кадрової кризи: у семи областях України стартував проєкт з підготовки водійок автобусів
01:51
Ілюстративне фото
Окупанти обстріляли зі "смерчів" Костянтинівку: загинула людина, 4 поранених
01:29
Оновлено
Стрілянина в школі у США, 4 вересня 2024 року
У США в штаті Джорджія сталася стрілянина в школі: четверо загиблих, є поранені
01:15
Міноборони вперше закупить боєприпаси за кошти ініціативи United24
00:50
Інфографіка
Збірна України з плавання, естафета, Паралімпіада-2024
Паралімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 7-го дня Ігор
00:20
Українська тенісистка Кіченок вийшла до фіналу US Open у парному розряді
00:08
Оновлено
Кабмін
Арахамія після засідання фракції "Слуги Народу" за участі Зеленського назвав імена нових міністрів. До ВР надійшли подання
00:02
Марія Захарова
"Україна давно зробила брудну ядерну бомбу": фейки роспропаганди за 4 вересня
2024, середа
4 вересня
23:54
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби відбулося 164 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках
23:32
Анастасія Москаленко
Москаленко з рекордом принесла Україні золото Паралімпіади у штовханні ядра
23:24
Оновлено
Маргарита Симоньян
США запровадили санкції проти Симоньян на інших пропагандистів RT за втручання в американські вибори
22:44
Ексклюзив
"Всі будуть проти": політолог Таран про перспективи відновлення Україною ядерного статусу
22:17
Інфографіка
Артем Довбик, "Рома"
Довбик став першим українцем з часів Шевченка, якого номінували на "Золотий мʼяч"
21:39
Ярослав Денисенко, Паралімпіада-2024
Українські плавці здобули золото Паралімпіади у змішаній естафеті
21:02
Ексклюзив
Ракетний комплекс "Іскандер"
Росіяни будуть збільшувати обстріли України балістичними ракетами, - експерт з авіації Романенко
20:50
Андрій Трусов, Паралімпіада-2024
Українець Трусов став чемпіоном Паралімпіади зі світовим рекордом у плаванні на 50 м
20:27
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Атака на Львів, ситуація на фронті та чому партнери не дають дозвіл на застосування їхньої далекобійної зброї. Колонка Сергія Згурця
20:08
Реал, Андрій Лунін, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
Українця Луніна номінували на приз імені Лева Яшина
20:03
OPINION
Про Тайвань, китайські землі та Курську офензиву
19:55
Литва прапор
Литва викликала представника посольства РФ через атаки росіян на Україну
19:53
НБУ
НБУ має намір провести тестування е-гривні
19:50
Білорусь, агент японських спецслужб
У Білорусі заявили, що вперше в історії спіймали агента японських спецслужб
19:36
Володимир Зеленський
"Стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні": Зеленський анонсував результативні зустрічі з партнерами
19:34
Шахтар, Ліга чемпіонів
"Шахтар" оголосив заявку на Лігу чемпіонів
19:31
Оновлено
евакуація
Родини з дітьми примусово евакуюють із низки населених пунктів Покровського й Краматорського районів Донеччини
19:19
KyivBookFest
KyivBookFest: понад 240 подій, 130 видаництв, дискусії та презентації нових книг
19:13
комендантська година
У Києві запровадять нові перепустки для проїзду в комендантську годину
19:07
Евакуація українців, Ліван
ГУР і МЗС евакуювали з Лівану 25 українців
18:58
Пресреліз
Табір підприємництва для школярів у Карпатах
Табір підприємництва у Карпатах: шість гірських шкіл отримали сертифікати на тайванські комп’ютери 
18:50
Ярослав Денисенко, Паралімпіада-2024
Денисенко завоював для України десяте золото на Паралімпіаді
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV