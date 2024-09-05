У Канаді розпалася парламентська коаліція Нової демократичної та Ліберальної партій
Урядова коаліція Нової демократичної та Ліберальної партій Канади, яка підтримувала роботу уряду прем'єра Джастіна Трюдо, розпалася
Про це заявив глава Нової демократичної партії Канади Джагміт Сінгх.
Він зазначив, що повідомив премʼєр-міністра про розірвання Угоди про забезпечення й довіру.
"Трюдо неодноразово довів, що підкориться корпоративній жадібності". "Ліберальна партія розчарувала людей. Вона не заслуговує на ще один шанс від канадців", - наголосив Сінгх.
Довідково. Розірвання коаліційної угоди не означає автоматичного оголошення дострокових виборів, однак тепер уряду, який не має більшості у парламенті, доведеться збирати голоси за кожне голосування. Дострокові вибори будуть оголошені у разі провалу голосування за законопроєкти, повʼязані із фінансами, що тепер стало значно імовірнішим.
Планові національні парламентські вибори мають відбутися у Канаді осінню наступного року.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Канада надала Україні понад 5 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.55
- EUR Купівля 45.34Продаж 46.01
- Актуальне
- Важливе