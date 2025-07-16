У Хабаровському краї РФ знайшли уламки зниклого вертольота Мі-8, загинули 5 осіб

Про це пише російський telegram-канал Readovka.

Відомо, що Мі-8 зник 14 липня ввечері. Вертоліт переправляли після ремонту в Магадан, а на його борту перебували 3 члени екіпажу й 2 техніки. 44-річний гелікоптер зник із радарів дорогою з Охотська до місця постійної дислокації: аварійний радіомаяк не спрацював і сигнал лиха не надійшов.

До пошуків залучили літак та рятувальників, які обстежили близько 800 кв. м тайги та 85 км узбережжя Охотського моря.

Уламки Мі-8 знайшли 16 липня, 5 людей на борту загинули.

"Машина належала магаданській компанії АПК "Взлет", яка займається вантажними перевезеннями. Тепер на компанію чекає перевірка і кримінальна справа", – кажуть у повідомленні.

Водночас зазначено, що посадка рятувальників на місце інциденту неможлива й групи пробиратимуться туди пішки крізь тайгу. З повітря видно вигорілий корпус і сліди пожежі гелікоптера.