У Хабаровському краї РФ знайшли уламки зниклого вертольота Мі-8, загинули 5 осіб
У Росії у Хабаровському краї знайшли уламки зниклого 14 липня вертольота Мі-8, який переправляли після ремонту в Магадан. Усі 5 членів екіпажу загинули
Про це пише російський telegram-канал Readovka.
Відомо, що Мі-8 зник 14 липня ввечері. Вертоліт переправляли після ремонту в Магадан, а на його борту перебували 3 члени екіпажу й 2 техніки. 44-річний гелікоптер зник із радарів дорогою з Охотська до місця постійної дислокації: аварійний радіомаяк не спрацював і сигнал лиха не надійшов.
До пошуків залучили літак та рятувальників, які обстежили близько 800 кв. м тайги та 85 км узбережжя Охотського моря.
Уламки Мі-8 знайшли 16 липня, 5 людей на борту загинули.
"Машина належала магаданській компанії АПК "Взлет", яка займається вантажними перевезеннями. Тепер на компанію чекає перевірка і кримінальна справа", – кажуть у повідомленні.
Водночас зазначено, що посадка рятувальників на місце інциденту неможлива й групи пробиратимуться туди пішки крізь тайгу. З повітря видно вигорілий корпус і сліди пожежі гелікоптера.
- У вівторок, 1 липня, у Росії впав винищувач Су-34. Екіпаж катапультувався, однак згодом росЗМІ написали, що штурман літака загинув від отриманих травм.
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