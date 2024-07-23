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У Хорватії сталася стрілянина у будинку для літніх людей: 6 загиблих, є поранені

23 липня, 2024 вiвторок
05:05
Світ Хорватія

У Хорватії невідомий відкрив стрілянину в будинку для людей похилого віку, внаслідок чого щонайменше шестеро людей загинуло, також є поранені

Зміст

Про це інформує BBC

Вказано, що п'ятьох людей, у тому числі працівника будинку для літніх, невідомий застрелив на місці. Ще одна людина померла в лікарні. За інформацією поліції, також є поранені, серед них четверо перебувають у критичному стані. 

Озброєний чоловік після нападу втік, втім, його згодом знайшли та заарештували. Його мотиви наразі невідомі. 

Президент Хорватії Зоран Миланович відреагував на інцидент. Він заявив, що шокований "диким, безпрецедентним" масовим розстрілом. На тлі цього він закликав посилити правила володіння зброєю. Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович назвав це "жахливим нападом" і висловив співчуття постраждалим.

  • 13 липня у нічному клубі в Бірмінгемі, штат Алабама сталась стрілянина, в результаті якої загинули щонайменше 4 людини, ще 9 - поранені. 
Теги:
Суспільство
Кримінал
Хорватія
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