У Киргизстані ухвалили закон, подібний до документа РФ про "іноагентів"

Про це повідомляє Reuters.

Інформаційне агентство зазначає, що в законі Киргизстану використані схожі до документа РФ про "іноагентів" положення та формулювання. Згідно з ним, в країні запроваджуються додаткові зобов’язання щодо звітності про неурядові організації, які займаються політичною діяльністю та фінансуються іноземними державами.

Водночас закон передбачає надання владі більше повноважень з нагляду, а також - кримінальні санкції у разі невиконання його вимог.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі у лютому попередила, що схвалення проєкту закону "матиме негативний вплив на громадянське суспільство, правозахисників і засоби масової інформації в Киргизстані".

Офіс Жапарова заявив, що підписаний президентом закон має на меті зробити роботу неурядових організацій більш прозорою.

"Його ухвалення відбулося після того, що західні уряди назвали репресіями на незалежні ЗМІ в країні, яка тісно пов’язана з Москвою та має російську військову авіабазу", - додає Reuters.