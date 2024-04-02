У Киргизстані ухвалили закон, подібний до документа РФ про "іноагентів"
Президент Киргизстану Садир Жапаров підписав закон, яким посилюється державний контроль над неурядовими організаціями, що фінансуються з-за кордону. Цей документ подібний до російського закону 2012 року про "іноземних агентів"
Про це повідомляє Reuters.
Інформаційне агентство зазначає, що в законі Киргизстану використані схожі до документа РФ про "іноагентів" положення та формулювання. Згідно з ним, в країні запроваджуються додаткові зобов’язання щодо звітності про неурядові організації, які займаються політичною діяльністю та фінансуються іноземними державами.
Водночас закон передбачає надання владі більше повноважень з нагляду, а також - кримінальні санкції у разі невиконання його вимог.
Організація з безпеки та співробітництва в Європі у лютому попередила, що схвалення проєкту закону "матиме негативний вплив на громадянське суспільство, правозахисників і засоби масової інформації в Киргизстані".
Офіс Жапарова заявив, що підписаний президентом закон має на меті зробити роботу неурядових організацій більш прозорою.
"Його ухвалення відбулося після того, що західні уряди назвали репресіями на незалежні ЗМІ в країні, яка тісно пов’язана з Москвою та має російську військову авіабазу", - додає Reuters.
- 27 березня міністерство закордонних справ Киргизстану закликало своїх громадян утриматися від поїздок до Росії після стрілянини у ТРЦ "Крокус Сіті Холл"під Москвою 22 березня.
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