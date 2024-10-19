У КНДР заявили про виявлення південнокорейського дрона біля Пхеньяну та пригрозили оголошенням війни

Про це пише Reuters з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство.

"З огляду на форму дрона, ймовірний період польоту, коробку для розкидання листівок, прикріплену до нижньої частини фюзеляжу дрона тощо, цілком ймовірно, що саме цей дрон розкидав листівки над центром муніципалітету Пхеньяна. Але висновок ще не зроблено", - зазначили в агентстві.

У КНДР наголосили, якщо військові підтвердять ще одне порушення її територіального простору з боку Південної Кореї, це розцінять як "серйозну військову провокацію проти суверенітету КНДР та оголошення війни"

В уряді Південної Кореї відмовився повідомляти, чи дійсно були запущені такі безпілотники. Там зазначили, що "коментувати заяву КНДР означало б бути втягнутими у брехню".

Що передувало

Північна Корея 14 жовтня привела в повну бойову готовність свою артилерію біля кордону й посилила пости ППО у Пхеньяні.

Тоді генштаб наказав збройним силам усіх рівнів підготувати ретельні контрзаходи на випадок, якщо ще один південнокорейський безпілотник "перетне кордон", і вдарити по ньому, навіть якщо це переросте у збройний конфлікт.

У вівторок, 15 жовтня, Північна Корея підірвала частину доріг, що сполучають із Південною Кореєю. У Сеулі посилили пильність та готовність.

Вже 17 жовтня стало відомо, що Північна Корея офіційно оголосила Південну Корею "ворожою державою".