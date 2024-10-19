Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У КНДР заявили про виявлення південнокорейського дрона біля Пхеньяну та пригрозили оголошенням війни

У КНДР заявили про виявлення південнокорейського дрона біля Пхеньяну та пригрозили оголошенням війни

Юлія Лаврук
19 жовтня, 2024 субота
10:44
Світ південнокорейський дрон

Північна Корея в суботу, 19 жовтня, заявила, що нібито виявила поблизу Пхеньяну південнокорейський безпілотник та пригрозила через це Південній Кореї війною

Зміст

Про це пише Reuters з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство.

"З огляду на форму дрона, ймовірний період польоту, коробку для розкидання листівок, прикріплену до нижньої частини фюзеляжу дрона тощо, цілком ймовірно, що саме цей дрон розкидав листівки над центром муніципалітету Пхеньяна. Але висновок ще не зроблено", - зазначили в агентстві.

У КНДР наголосили, якщо військові підтвердять ще одне порушення її територіального простору з боку Південної Кореї, це розцінять як "серйозну військову провокацію проти суверенітету КНДР та оголошення війни"

В уряді Південної Кореї відмовився повідомляти, чи дійсно були запущені такі безпілотники. Там зазначили, що "коментувати заяву КНДР означало б бути втягнутими у брехню".

Що передувало

Північна Корея 14 жовтня привела в повну бойову готовність свою артилерію біля кордону й посилила пости ППО у Пхеньяні. 

Тоді генштаб наказав збройним силам усіх рівнів підготувати ретельні контрзаходи на випадок, якщо ще один південнокорейський безпілотник "перетне кордон", і вдарити по ньому, навіть якщо це переросте у збройний конфлікт.

У вівторок, 15 жовтня, Північна Корея підірвала частину доріг, що сполучають із Південною Кореєю. У Сеулі посилили пильність та готовність.

Вже 17 жовтня стало відомо, що Північна Корея офіційно оголосила Південну Корею "ворожою державою".

 

Теги:
КНДР
Південна Корея
безпілотник
Військові новини
Читайте також:
сили ППО
Автор Дар'я Куркіна
18 жовтня, 2024 п'ятниця
РФ атакувала Україну дронами з вечора 17 жовтня: вибухи двічі лунали на Хмельниччині, в Києві працювала ППО
повістка
Автор Оксана Ліховід
18 жовтня, 2024 п'ятниця
Стало неможливо довести, що людина неналежним чином отримала повістку, - адвокат Кушнаренко
Ігор Кондратюк
Автор Дар'я Тарасова
16 жовтня, 2024 середа
"Збирають кошти і слава Богу": Кондратюк заявив, що не піде на концерти Потапа і Винника
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 44.58
    Продаж 45.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
19 жовтня
11:29
Румунія, прапор Румунії
Румунія вночі піднімала авіацію через невстановлену повітряну ціль
11:27
Премія Responsibility Award 2024
Премія Responsibility Award 2024 оголосила про початок прийому заявок
11:08
Оновлено
нічна атака "шахедів"
РФ атакує Україну дронами та ракетами: ситуація зранку 19 жовтня
10:39
До Києва приїхав голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро
10:08
Ексклюзив
опалення-діти-школа
У Покровську і Святогірську не буде централізованого опалення, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченков
10:05
OPINION
Членство України в НАТО не гарантує завершення війни
10:02
У Брянській області РФ дрони атакували завод "Кремній Ел", - росЗМІ
09:29
кібератака
У Молдові заявили про кібератаку на парламент
09:02
OPINION
Насправді ніякого жаху нема. Все стабільно погано
09:00
Огляд
Приватне життя Адама, дзеркало Соломії Крушельницької, чуття замість думок - 5 книг про те, як було насправді
08:53
Херсонська область
На Херсонщині через російські атаки поранено дев’ятьох людей
08:46
Правоохоронці за 10 днів викрили 15 схем ухилення від призову
08:21
Донецька область, стела
На Донеччині за добу через ворожі обстріли загинули дві людини
08:20
Оновлено
зсу артилерія
Минулої доби на фронті зафіксували 202 боєзіткнення, - Генштаб
08:14
Укрзалізниця запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві через чат-боти
08:00
OPINION
Трамп сприймає Зеленського з очевидною алергією
07:53
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 1380 окупантів, 8 танків і 19 бронемашин
07:44
обстріл, ППО
У Росії заявили про збиття 16 дронів над трьома областями
07:40
Огляд
Вибори у Молдові
Операція впливу Росії в Молдові: які основні наративи проти референдуму про вступ до ЄС
07:30
армія КНДР
"Використання військ КНДР проти України має стати червоною лінією для США і НАТО": конгресмен Тернер звернувся до Байдена
06:47
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергує один російський ракетоносій без ракет
06:39
Марк Рютте
НАТО наразі не може підтвердити участь військових КНДР у війні в Україні, - Рютте
05:56
Оновлено
Максим Буткевич
З полону РФ звільнили Максима Буткевича – співзасновника Центру прав людини ZMINA
05:07
Нідерланди
Нідерланди передадуть Україні безпілотники вартістю €42,6 млн
04:16
пневматичний пістолет постріл
В Україні подали 475,8 тис. заяв на отримання дозвільних документів на зброю, - МВС
03:47
Латвія
Латвія оголосила персонами нон ґрата двох громадян РФ
03:06
підтримка ХАМАС
Bloomberg припустив, хто може очолити ХАМАС, після ліквідації ватажка руху Ях'ї Сінвара
02:28
Місячне гало та перламутрові хмари: українські полярники показали знімки неба над станцією "Академік Вернадський"
02:11
Оновлено
Україна повернула з російського полону 95 військових
00:49
наслідки ракетного удару по Одесі 18 жовтня 2024
В Одесі внаслідок ракетного удару пошкоджено триповерхівку та приватні будинки
2024, п'ятниця
18 жовтня
23:54
Карл-Хайнц Румменігге
Керівник "Баварії" розкритикував старий формат Ліги чемпіонів
23:41
У Запоріжжі відкриттям інсталяції "Дерево пам’яті" стартував ГогольFest Покрова
22:47
МВФ
МВФ погодив виділення Україні нового траншу в розмірі $1,1 млрд
22:40
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Президент Південної Кореї скликав екстрену нараду з питань безпеки через північнокорейські війська в РФ
22:25
росія - китай
"Може зашкодити відносинам з Європою": Британія застерегла Китай від постачання зброї РФ
22:11
відсутність світла
Куба залишилася без електрики через аварію на електростанції
22:05
Швейцарія
Швейцарія підтримала санкції ЄС проти РФ не в повному обсязі: у США висловили розчарування
21:57
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Російські окупанти вбили понад 100 українських військових, які здавалися в полон, - Лубінець
21:49
Ексклюзив
За будь-якої адміністрації роль глобального лідерства США в безпековій сфері буде скорочуватись, - політологиня Яхно
21:48
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Думаю, це чергова ІПСО, запущена Кремлем: ексголова СБУ Наливайченко про участь КНДР у війні РФ проти України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV