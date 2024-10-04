У Кремлі висловилися щодо можливості зустрічі Путіна з Байденом на полях самітів G20 та АТЕС

Про це пише російська служба Інтерфакс.

"Якихось розмов щодо цього не велося. Зараз передумов немає, хоча президент неодноразово говорив, що залишається відкритим для всіх контактів", - сказав Пєсков, коментуючи можливу зустріч Путіна з Байденом.

Речник Кремля також додав, що наразі не ухвалено рішення щодо поїздки на саміт.