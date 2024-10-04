У Кремлі висловилися щодо можливості зустрічі Путіна з Байденом на полях самітів G20 та АТЕС
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі немає передумов до зустрічі Путіна з президентом США Джо Байденом на полях самітів G20 та АТЕС
Про це пише російська служба Інтерфакс.
"Якихось розмов щодо цього не велося. Зараз передумов немає, хоча президент неодноразово говорив, що залишається відкритим для всіх контактів", - сказав Пєсков, коментуючи можливу зустріч Путіна з Байденом.
Речник Кремля також додав, що наразі не ухвалено рішення щодо поїздки на саміт.
- Президент США Джо Байден 30 липня провів телефонну розмову зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою і заявив про плани відвідати саміт G20 у Ріо-де-Жанейро 18 - 19 листопада.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що для участі російського диктатора Володимира Путіна у саміті G20 в Бразилії доведеться "зруйнувати право".
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