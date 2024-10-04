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У Кремлі висловилися щодо можливості зустрічі Путіна з Байденом на полях самітів G20 та АТЕС

Юлія Лаврук
4 жовтня, 2024 п'ятниця
15:05
Світ Дмитро Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі немає передумов до зустрічі Путіна з президентом США Джо Байденом на полях самітів G20 та АТЕС

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Про це пише російська служба Інтерфакс.

"Якихось розмов щодо цього не велося. Зараз передумов немає, хоча президент неодноразово говорив, що залишається відкритим для всіх контактів", - сказав Пєсков, коментуючи можливу зустріч Путіна з Байденом.

Речник Кремля також додав, що наразі не ухвалено рішення щодо поїздки на саміт.

  • Президент США Джо Байден 30 липня провів телефонну розмову зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою і заявив про плани відвідати саміт G20 у Ріо-де-Жанейро 18 - 19 листопада.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що для участі російського диктатора Володимира Путіна у саміті G20 в Бразилії доведеться "зруйнувати право".

Теги:
Росія
Володимир Путін
Дмитро Пєсков
Джо Байден
саміт G20
США
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