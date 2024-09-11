Для участі у саміті G20 доведеться "зруйнувати право": Зеленський про візити Путіна в країни з юрисдикцією МКС

Про це він повідомив на міжнародній конференції United for justice, передає Інтерфакс-Україна.

Зеленський нагадав, що Бразилія - країна-підписант Римського статуту Міжнародного кримінального суду, тому їй для запрошення Путіна на саміт G20 доведеться "зруйнувати право".

"Через декілька місяців відбудеться саміт Групи 20... Ми чули від Бразилії, що вони планують запросити Путіна. Але щоб це відбулося, їм доведеться обійти закон, право зруйнувати та знову проігнорувати Римський статут. Хіба за це не має бути відповідальності?" - сказав він.

Також український президент прокоментував відмову Монголії, яка також підписала Римський статут, заарештувати очільника Кремля.

"Має працювати Римський статут, але нещодавно знайшовся виняток у Монголії для Путіна. І це відповідальність не просто чиясь конкретна, це відповідальність усього світу, - зупинити деградацію системи права, не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються", - заявив Зеленський.

На його думку, система права повинна працювати таким чином, щоб ордери МКС і Римський статут забезпечували ізоляцію підозрюваного у воєнних злочинах.

"Тиснути на нього (Путіна, - ред.), ізолювати, примушувати його закінчувати війну і шукати мир", - уточнив Зеленський у відповідь на запитання, яка реакція має бути у світової спільноти.

Що відомо про візит Путіна до Монголії

30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стала першим візитом диктатора до країни, яка ратифікувала Римський статут. При цьому його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не бояться арешту російського диктатора.

Того ж дня МЗС України закликало монгольську владу заарештувати Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У Міжнародному кримінальному суді заявили, що влада Монголії, згідно зі своїми зобов'язаннями, має арештувати Володимира Путіна у разі його візиту в країну.

2 вересня російський диктатор все ж прилетів із візитом до Монголії. Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Монголія матиме наслідки через те, що відмовилася арештовувати Путіна.

3 вересня повідомлялось, що Монголія не заарештувала російського диктатора Володимира Путіна, бо залежна від імпорту російських енергопродуктів.