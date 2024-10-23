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Головна Світ У Латвії закрили доступ до 17 сайтів, які поширюють пропаганду РФ

У Латвії закрили доступ до 17 сайтів, які поширюють пропаганду РФ

Юлія Лаврук
23 жовтня, 2024 середа
23:05
Світ Латвія

Національна рада з електронних ЗМІ у Латвії закрила доступ до 17 онлайн-ресурсів, що поширюють російську пропаганду

Зміст

Про це пише портал Latvijas Vēstnesis.

Там зазначили, що ці сайти поширюють неправдиву інформацію про світові події, зокрема, про війну в Україні, виправдовують вторгнення РФ, а також публікують інформацію, спрямовану проти незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Латвії.

Як пише видання Delfi, зокрема, закрито доступ до сайту topcor.ru, а також russkie.org, який поширює викривлену інформацію про події в Росії та світі, підкреслюючи, "особливу" роль Росії та російської мови.

Крім того, в Латвії будуть недоступні такі сайти: "яшкинскийрайон.рф", dagpravda.ru, otr-online.ru, sevkavportal.ru, nur-05. ru, nikatv.ru, informugra.ru, edinstvo-news.ru, gubtrk.ru, "епохагероев.рф", overclockers.ru, grozny.tv, yakutia-daily.ru, riamo.ru і "героиспецоперации.рф".

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Теги:
Новини
Росія
Латвія
Війна з Росією
пропаганда
російські фейки
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