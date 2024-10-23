У Латвії закрили доступ до 17 сайтів, які поширюють пропаганду РФ

Про це пише портал Latvijas Vēstnesis.

Там зазначили, що ці сайти поширюють неправдиву інформацію про світові події, зокрема, про війну в Україні, виправдовують вторгнення РФ, а також публікують інформацію, спрямовану проти незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Латвії.

Як пише видання Delfi, зокрема, закрито доступ до сайту topcor.ru, а також russkie.org, який поширює викривлену інформацію про події в Росії та світі, підкреслюючи, "особливу" роль Росії та російської мови.

Крім того, в Латвії будуть недоступні такі сайти: "яшкинскийрайон.рф", dagpravda.ru, otr-online.ru, sevkavportal.ru, nur-05. ru, nikatv.ru, informugra.ru, edinstvo-news.ru, gubtrk.ru, "епохагероев.рф", overclockers.ru, grozny.tv, yakutia-daily.ru, riamo.ru і "героиспецоперации.рф".