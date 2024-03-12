У Литві вперше затримали авто з російськими номерами: Audi Q7 можуть передати Україні

Про це повідомляє Delfi.

Реєстрація інциденту відбулася ввечері 11 березня. У селі Медінінкай литовські митники вперше затримали легковий автомобіль із російськими реєстраційними знаками. На ньому в Білорусь їхав громадянин Молдови, який стверджував, що не знав про обмеження Європейського Союзу.

Виявилось, що авто належить громадянці Російської Федерації, однак громадянин Молдови був в Audi Q7 один.

"Водія ознайомили з чинними з 11 березня 2024 року правилами та проінформували, що на нього чекає штраф і конфіскація автомобіля. Було складено протокол про адміністративне правопорушення. Машину вартістю €41 690 затримано. Швидше за все, вона буде конфіскована та передана для потреб України", - зазначає Delfi.