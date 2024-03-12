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У Литві вперше затримали авто з російськими номерами: Audi Q7 можуть передати Україні

12 березня, 2024 вiвторок
18:42
Світ Литва прапор

Митники Литви затримали перший легковий автомобіль з реєстраційними номерами Росії - Audi Q7. Авто тепер можуть передати Україні

Про це повідомляє Delfi.

Реєстрація інциденту відбулася ввечері 11 березня. У селі Медінінкай литовські митники вперше затримали легковий автомобіль із російськими реєстраційними знаками. На ньому в Білорусь їхав громадянин Молдови, який стверджував, що не знав про обмеження Європейського Союзу.

Виявилось, що авто належить громадянці Російської Федерації, однак громадянин Молдови був в Audi Q7 один.

"Водія ознайомили з чинними з 11 березня 2024 року правилами та проінформували, що на нього чекає штраф і конфіскація автомобіля. Було складено протокол про адміністративне правопорушення. Машину вартістю €41 690 затримано. Швидше за все, вона буде конфіскована та передана для потреб України", - зазначає Delfi.

  • 15 лютого стало відомо, що на території Латвії почнуть конфіскувати автомобілі з російськими номерами. Їх планують передавати Україні.
  • Згодом стало відомо, що сейм Латвії схвалив поправки до закону про дорожній рух, згідно з якими країна конфісковуватиме транспортні засоби, що зареєстровані в Білорусі. Їх також, ймовірно, передаватимуть Україні. 
  • 2 березня стало відомо, що у Литві з 11 березня почнуть конфісковувати автомобілі з російськими номерами: таким чином країна виконує вимоги ЄС щодо ввезення та вивезення товарів з Росії.
Теги:
Росія
ЄС
транспорт
Литва
авто
санкції проти Росії
Війна з Росією
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