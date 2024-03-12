У Литві вперше затримали авто з російськими номерами: Audi Q7 можуть передати Україні
Митники Литви затримали перший легковий автомобіль з реєстраційними номерами Росії - Audi Q7. Авто тепер можуть передати Україні
Про це повідомляє Delfi.
Реєстрація інциденту відбулася ввечері 11 березня. У селі Медінінкай литовські митники вперше затримали легковий автомобіль із російськими реєстраційними знаками. На ньому в Білорусь їхав громадянин Молдови, який стверджував, що не знав про обмеження Європейського Союзу.
Виявилось, що авто належить громадянці Російської Федерації, однак громадянин Молдови був в Audi Q7 один.
"Водія ознайомили з чинними з 11 березня 2024 року правилами та проінформували, що на нього чекає штраф і конфіскація автомобіля. Було складено протокол про адміністративне правопорушення. Машину вартістю €41 690 затримано. Швидше за все, вона буде конфіскована та передана для потреб України", - зазначає Delfi.
- 15 лютого стало відомо, що на території Латвії почнуть конфіскувати автомобілі з російськими номерами. Їх планують передавати Україні.
- Згодом стало відомо, що сейм Латвії схвалив поправки до закону про дорожній рух, згідно з якими країна конфісковуватиме транспортні засоби, що зареєстровані в Білорусі. Їх також, ймовірно, передаватимуть Україні.
- 2 березня стало відомо, що у Литві з 11 березня почнуть конфісковувати автомобілі з російськими номерами: таким чином країна виконує вимоги ЄС щодо ввезення та вивезення товарів з Росії.
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