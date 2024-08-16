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У міноборони Естонії оцінили, чи вистачить армії РФ сил для контрнаступу на Курщині

Марія Науменко
16 серпня, 2024 п'ятниця
19:39
Світ ЗСУ

Заступник начальника штабу дивізії Сил оборони підполковник Маттіас Пуусепп високо оцінив дії ЗСУ на Курщині, заявивши, що російській армії не вистачить сил, аби контратакувати

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Про це інформує ERR.

"Ймовірно у збройних сил Російської Федерації є проблеми з командуванням у цьому регіоні. З цієї причини вони не змогли ефективно відреагувати на дії ЗСУ, і вчинені дії мають оборонний характер, тобто вони встановлюють оборонні лінії, переміщують підрозділи", - зазначив він.

За словами Пуусеппа, ЗСУ вдалося досягти повного ефекту несподіванки, успішно приховуючи свої плани.

"За повідомленнями російських соціальних медіа ЗС РФ незабаром мають здійснити контрнаступ. Однак поки що немає ознак, що у ЗС РФ є достатня кількість сил і районів, щоб розгорнути подібні значні дії", - пояснив підполковник.

Як зазначив Пуусепп, наразі основні бойові дії відбуваються в околицях населеного пункту Суджа, що приблизно за 44 кілометри на північний схід від міста Суми та на відстані близько 10 кілометрів від державного кордону.

Він також оцінив, що ЗСУ продовжують розширювати зону контролю, яка, за інформацією з українських джерел, становить 500 квадратних кілометрів території Курської області, хоча темп просування сповільнився порівняно з початком атаки.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру у Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

16 серпня було зруйновано міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області.

Теги:
Україна
Росія
Естонія
ЗСУ
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУ
Курськ
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