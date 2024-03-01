У НАТО назвали погрози Путіна використати ядерну зброю психологічним залякуванням
Заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що ядерна загроза президента Росії Володимира Путіна наразі є лише психологічним залякуванням
Про це повідомляє Politico.
Джоане охарактеризував погрози Путіна як "дискурс, який заглиблюється в логіку психологічного залякування, а не реальних намірів".
"Ми не бачимо жодної безпосередньої загрози застосування Росією цієї зброї. Але ці заяви самі по собі дуже небезпечні, тому що вони підривають довіру. Росія знає наслідки такого кроку", - додав він.
Окрім цього Джоане пообіцяв, що НАТО "продовжить підтримувати Україну та уникати ескалації у відносинах з Росією".
Також він відреагував на пропозицію Макрона щодо розгортання військ на території України, заявивши, що НАТО поважає право союзників пропонувати нові ідеї, але не планує розгортати війська в Україні.
- Путін під час звернення до федеральних зборів заявив, що РФ не планує нападати на Європу, але має зброю, яка може вражати цілі на її території.
- Також він зазначив, що чутки про розміщення Росією ядерної зброї у космосі – це спроба втягнути РФ у перемовини, вигідні США.
- Аналітики з ISW зазначили, що Путін під час нещодавнього виступу використовував риторику про переговори та ядерну зброю для того, щоб привернути увагу Заходу.
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