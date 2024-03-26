У НАТО припускають можливість знищення ракет РФ біля кордонів країн-членів, – МЗС Польщі

Про це RMF FM сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна.

За словами дипломата, недавнє порушення повітряного простору Польщі російською ракетою було перевіркою міцності оборони та пильності польських збройних сил.

Шейна розповів, що у НАТО розглядають можливість збиття російських ракет.

"У НАТО аналізують різні концепції, зокрема, що такі ракети слід збивати, коли вони вже дуже близько до кордону НАТО – але це мало б відбуватися за згодою української сторони й з урахуванням міжнародних наслідків. Тоді ракети НАТО вражали б російські ракети за межами території дії Договору (Альянсу, – ред.)", – сказав дипломат.

Він наголосив, що агресор не повинен нав'язувати Альянсу якісь правила.

"Він повинен звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних держав, ЄС почне задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні", – сказав Шейна.

"Ми дуже серйозно ставимося до погроз Путіна. Він показав, що здатен на все", – додав заступник міністра.