У Нідерландах запропонували повертати біженців у "безпечні" західні регіони України

Про це пише DutchNews.

"Ми не можемо розмістити всіх", - заявила депутатка, зазначивши, що повномасштабна війна в Україні триває вже майже 2 роки, і за цей час Нідерланди прийняли десятки тисяч біженців.

"Захід країни здається мені відносно стабільним. Невже українці не могли б там безпечно розміститися?" – додала політикиня.

Парламентарій GroenLinks/PvdA Джуліан Бушофф назвав пропозиції BBB "новими та тривожними".

"Незрозуміло, як BBB розглядає можливість відправити людей назад у країну, що перебуває в стані війни", - сказав він.

Кейзер також запропонувала, щоб громадяни України, які знайшли роботу в Нідерландах, оплачували оренду і витрати на охорону здоров'я, хоча багато хто з них уже і так це робить.

Ситуація з українськими біженцями

Країни ЄС схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року.

За даними Євростату, статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина (1 235 960 осіб; 28,9% від загальної кількості ЄС), Польща (955 110; 22,3%) і Чехія (369 330; 8,6%).

25 січня очільниця МВС Фінляндії Марі Рантанен прокоментувала інформацію про те, що Київ почав говорити з партнерами про заохочення повернення українців додому. "Якби я була українським посадовцем, – звісно, я закликала б людей повертатися. Коли війна скінчиться. Але до того часу Європа і, зокрема, Фінляндія мають допомагати українцям стільки, скільки буде потрібно", – сказала вона.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі, хто виїхав з України незаконно, мають повернутись і сплачувати податки. Також Зеленський в інтерв'ю німецьким журналістам сказав, що було б краще, якби Німеччина підтримувала українців, надаючи гроші в бюджет України, а потім Україна перерозподіляла б їх залежно від їхнього місцеперебування.