У Німеччині офіцера агентства військових закупівель звинуватили в шпигунстві на РФ
Німецька прокуратура висунула звинувачення офіцеру агентства військових закупівель у спробі передати секретну інформацію розвідці РФ
Про це йдеться у заяві федеральної прокуратури, повідомляє Reuters.
Громадянин ФРН перебуває під вартою від серпня минулого року. Прокуратура Німеччини ідентифікувала якого як Томаса Х. та звинувачує в неодноразових зверненнях з травня 2023 року до консульства РФ у Бонні й російського посольства в Берліні з пропозицією про співпрацю за власним бажанням.
Деталі інформації, яку Томас Х. намагався передати Москві, не уточнюють.
Зазначено, що його затримали в Кобленці - у місті на заході Німеччини, де розташоване закупівельне агентство. У будинку заарештованого та на його робочому місці провели обшуки.
Німецька влада також зауважила, що ФРН - "одна із найбільших постачальників військової техніки для України, є основною мішенню російських шпигунських операцій, масштаби яких зросли після вторгнення Росії в Україну у 2022 році".
- 19 січня в Італії до 20 років засудили офіцера військово-морських сил Італії за шпигунство на користь Росії.
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