У Німеччині офіцера агентства військових закупівель звинуватили в шпигунстві на РФ

Про це йдеться у заяві федеральної прокуратури, повідомляє Reuters.

Громадянин ФРН перебуває під вартою від серпня минулого року. Прокуратура Німеччини ідентифікувала якого як Томаса Х. та звинувачує в неодноразових зверненнях з травня 2023 року до консульства РФ у Бонні й російського посольства в Берліні з пропозицією про співпрацю за власним бажанням.

Деталі інформації, яку Томас Х. намагався передати Москві, не уточнюють.

Зазначено, що його затримали в Кобленці - у місті на заході Німеччини, де розташоване закупівельне агентство. У будинку заарештованого та на його робочому місці провели обшуки.

Німецька влада також зауважила, що ФРН - "одна із найбільших постачальників військової техніки для України, є основною мішенню російських шпигунських операцій, масштаби яких зросли після вторгнення Росії в Україну у 2022 році".