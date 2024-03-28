У ПАР упав з мосту й загорівся автобус, загинули щонайменше 45 людей
Унаслідок аварії заповненого автобуса на півночі Південно-Африканської Республіки загинуло щонайменше 45 людей, ще одна особа зазнала важких травм
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву міністерства транспорту ПАР.
"Міністерство підозрює, що водій втратив контроль над автобусом і вдарився у відбійник, через що автобус упав з мосту й загорівся", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що аварія сталася поблизу міста Маматлакала у провінції Лімпопо. Автобус перевозив пасажирів з Ботсвани до міста Морія в провінції Лімпопо.
Рятувальна операція потребувала багато часу, оскільки тіла деяких загиблих були заблоковані всередині понівеченого автобуса та обгоріли до невпізнання.
- У кінці лютого в Малі автобус злетів з моста у річку: загинула щонайменше 31 людина.
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