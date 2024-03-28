У ПАР упав з мосту й загорівся автобус, загинули щонайменше 45 людей

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву міністерства транспорту ПАР.

"Міністерство підозрює, що водій втратив контроль над автобусом і вдарився у відбійник, через що автобус упав з мосту й загорівся", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що аварія сталася поблизу міста Маматлакала у провінції Лімпопо. Автобус перевозив пасажирів з Ботсвани до міста Морія в провінції Лімпопо.

Рятувальна операція потребувала багато часу, оскільки тіла деяких загиблих були заблоковані всередині понівеченого автобуса та обгоріли до невпізнання.