У Перській затоці зіткнулися два протимінні кораблі британських ВМС

Про це повідомляє UK Defence Journal.

На кораблях внаслідок інциденту із зіткненням ніхто не постраждав.

"Нам відомо про інцидент за участю двох тральщиків у Бахрейні. В результаті події ніхто не постраждав, і було б некоректно давати подальші коментарі, поки розслідування інциденту не завершено", - заявив представник військово-морського флоту Британії.

Судячи з опублікованого відео зіткнення, HMS Chiddingfold заднім ходом протаранив HMS Bangor, що стояв біля причалу.

Серед головних завдань мінних тральщиків класу HMS Bangor та HMS Chiddingfold – пошук мін та прибережне патрулювання, захист морів та забезпечення безпеки судноплавства на морі.

Зазначається, що ці невеликі кораблі протимінного захисту мають корпуси з пластику армованого скловолокном, що дозволяють приховати свою присутність від загрози морських мін. Їхні гідролокатори здатні виявляти та класифікувати об'єкти на відстані більше 1 км, що дозволяє їм розчищати шлях від мін та забезпечувати безпечний прохід для більших сил.