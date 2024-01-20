У Перській затоці зіткнулися два протимінні кораблі британських ВМС
Два мінні тральщики HMS Chiddingfold і HMS Bangor Королівського військово-морського флоту Британії зіткнулися у водах Перської затоки на базі королівства в Бахрейні
Про це повідомляє UK Defence Journal.
На кораблях внаслідок інциденту із зіткненням ніхто не постраждав.
"Нам відомо про інцидент за участю двох тральщиків у Бахрейні. В результаті події ніхто не постраждав, і було б некоректно давати подальші коментарі, поки розслідування інциденту не завершено", - заявив представник військово-морського флоту Британії.
Судячи з опублікованого відео зіткнення, HMS Chiddingfold заднім ходом протаранив HMS Bangor, що стояв біля причалу.
Серед головних завдань мінних тральщиків класу HMS Bangor та HMS Chiddingfold – пошук мін та прибережне патрулювання, захист морів та забезпечення безпеки судноплавства на морі.
Зазначається, що ці невеликі кораблі протимінного захисту мають корпуси з пластику армованого скловолокном, що дозволяють приховати свою присутність від загрози морських мін. Їхні гідролокатори здатні виявляти та класифікувати об'єкти на відстані більше 1 км, що дозволяє їм розчищати шлях від мін та забезпечувати безпечний прохід для більших сил.
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