У Перу через спалах лихоманки денге оголосили надзвичайний стан у сфері охорони здоровʼя

Про це інформує Associated Press.

Вказано, що пік захворюваності припав на погодне явище Ель-Ніньо - потужне кліматичне коливання, яке створює ідеальні умови для поширення хвороби. За даними міністерства охорони Перу, протягом семи тижнів 2024 року зафіксували вдвічі більшу кількість випадків захворювання на лихоманку денге, ніж торік. Йдеться про понад 31 тисячу випадків.

"Це серйозна проблема. І вона виходить з-під контролю", - заявив міністр охорони здоров'я Сезар Васкес.

Відтак надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я охопив 20 з 24 провінцій країни, включаючи регіони, що оточують столицю Ліму. Він дозволятиме уряду швидше перераховувати кошти в постраждалі регіони, а також перекидати туди лікарів і медперсонал.