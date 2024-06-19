У Південній Кореї лікарі провели загальнонаціональний страйк: причина
18 червня найбільша лобістська група лікарів Південної Кореї провела одноденний загальнонаціональний страйк проти рішення уряду збільшити кількість місць у медичних школах
Про це повідомляє Bloomberg.
Близько 10 тис. лікарів зібралися біля парламенту в Сеулі на вуличну акцію протесту, вимагаючи від уряду відмовитися від плану збільшення кількості зареєстрованих лікарів і закликаючи заблокувати будь-які покарання тих, хто брав участь у демонстрації.
Зазначається, що медзаклади та відділення невідкладної допомоги були відкриті, але подекуди було велике навантаження через скорочення кількості персоналу на робочих місцях.
У вівторок, 18 червня, рано вранці уряд заявив, що близько 4% із 36 371 громадських лікарень по всій країні, повідомили, що закриються через акцію протесту.
Керівник Корейської медичної асоціації, головної лобістської групи лікарів, який є організатором протесту, заявив, що лікарі залишать заклади на невизначений термін з 27 червня, якщо уряд не прийме їх вимоги. Уряд відхилив цю пропозицію.
Адміністрація президента Юн Сук Йоля наказала держлікарням відновити роботу та попередила про покарання за будь-які незаконні дії, які порушують медичне законодавство країни. Він також завершив свої плани щодо збільшення набору в медичні школи приблизно на 1500 місць з наступного року з нинішніх 3058, щоб зменшити нестачу лікарів, яка є однією з найгостріших у розвиненому світі.
Президент заявив на засіданні кабінету міністрів, що уряд "не має іншого вибору, окрім як зайняти тверду позицію проти незаконних актів залишення пацієнтів», і закликав медичних працівників повернутися до роботи".
Лікарі стверджують, що план не вирішить фундаментальних проблем, таких як нестача лікарів у сферах, які вважаються низькооплачуваними, концентрація лікарів у міських районах і система недбалості, яка, на їх думку, ускладнює їм ефективне виконання роботи.
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