У Польщі пояснили, яку роль відіграватиме країна у гарантіях безпеки для України
Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський після зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені заявив, що Польща забезпечуватиме логістику, створюватиме бази та надаватиме аеродроми для військ, які братимуть участь у гарантіях безпеки для України
Про це пише RMF FM.
За його словами, Варшава не відправлятиме власні війська на територію України й не братиме участі в наземних операціях. Він додав, що Польща зосередиться на ролі тилової бази, адже країна не може послаблювати оборону через зовнішні загрози.
"Загроза на кордоні з Росією та Білоруссю є настільки великою, що завданням Польщі є забезпечення безпеки Європи на цій ділянці. Тому ми не можемо послаблювати наші сили, відправляючи їх на Україну. Це всі розуміють, – зазначив він.
Згідно з планами, що розробляються в рамках Коаліції охочих, європейські війська можуть бути розміщені в Україні після завершення бойових дій, а також буде організована операція із захисту українського повітряного простору.
Залевський підкреслив, що у цьому сценарії Польща візьме на себе ключову роль, надаючи інфраструктуру для баз, логістичні центри та аеродроми для літаків, які захищатимуть небо України з польської території.
"Без того, що пропонує Польща, не буде жодних гарантій безпеки, тому пропозиція Польщі є абсолютною запорукою того, щоб гарантії безпеки могли бути реалізовані, – підкреслив він.
- У пʼятницю, 29 серпня, президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та обговорив напрацювання гарантій безпеки для України.
