У Польщі пояснили, яку роль відіграватиме країна у гарантіях безпеки для України

Про це пише RMF FM.

За його словами, Варшава не відправлятиме власні війська на територію України й не братиме участі в наземних операціях. Він додав, що Польща зосередиться на ролі тилової бази, адже країна не може послаблювати оборону через зовнішні загрози.

"Загроза на кордоні з Росією та Білоруссю є настільки великою, що завданням Польщі є забезпечення безпеки Європи на цій ділянці. Тому ми не можемо послаблювати наші сили, відправляючи їх на Україну. Це всі розуміють, – зазначив він.

Згідно з планами, що розробляються в рамках Коаліції охочих, європейські війська можуть бути розміщені в Україні після завершення бойових дій, а також буде організована операція із захисту українського повітряного простору.

Залевський підкреслив, що у цьому сценарії Польща візьме на себе ключову роль, надаючи інфраструктуру для баз, логістичні центри та аеродроми для літаків, які захищатимуть небо України з польської території.

"Без того, що пропонує Польща, не буде жодних гарантій безпеки, тому пропозиція Польщі є абсолютною запорукою того, щоб гарантії безпеки могли бути реалізовані, – підкреслив він.