У Польщі розслідуватимуть впливи РФ і Білорусі на політичне життя країни за останні 20 років, - Туск
Комісія з розслідування російських та білоруських впливів на Польщу за 2004-2024 роки сьогодні розпочинає свою роботу
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції з членами уряду та головою цієї комісії у Варшаві, передає Укрінформ.
За його словами, комісія сьогодні розпочне роботу. Вона повинна повідомити державні органи й громадську думку в країні про реальні загрози з боку РФ і Білорусі, які були в минулому та існують сьогодні. До складу цієї комісії входять 12 осіб.
"Ми вже точно знаємо, що ці дві країни та їхні спецслужби є найактивнішими в Польщі", - підкреслив Туск, наголосивши, що перші результати роботи комісії будуть відомі через два місяці.
Керівник комісії та чинний голова служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Стружик розповів: група поділятиметься на підгрупи, що відповідатимуть за впливи Росії та Білорусі на економіку Польщі, питання безпеки й медіа.
Водночас міністр внутрішніх справ Республіки Польща, міністр-координатор з питань спецслужб Томаш Сємоняк заявив, що багато справ з’являлось у публічному просторі, які слід з’ясувати. Серед них - рекордні поставки вугілля РФ до його країни за попереднього польського уряду, "дивне" кар’єрне зростання військового з проросійськими поглядами Кшиштофа Гая, який обіймав посаду радника при попередньому уряді, або ж витік листування з електронної пошти ексочільника канцелярії ради міністрів Міхала Дворчика.
- 10 травня стало відомо, що в Польщі підготували законопроєкт, відповідно до якого буде створена комісія Сейму щодо розслідування впливів Росії та Білорусі на політичне життя країни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.11 Купівля 40.11Продаж 40.71
- EUR Купівля 43.57Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе