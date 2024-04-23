"У Путіна немає жодного права цитувати Канта": Шольц заявив, що РФ намагається "присвоїти собі" філософа

Про це повідомляє DW.

Таку заяву німецький канцлер зробив під час промови на урочистій церемонії відкриття ювілейного року з нагоди 300-річчя філософа Канта в Берліні.

Зазначається, що в промові "Роздуми про трактат німецького філософа Канта "До вічного миру" Шольц розмірковував не стільки про Канта, скільки про Путіна, для якого Кант є одним із "улюблених філософів". За словами канцлера ФРН, Кант став фактично "брендом Калінінграда".

Вказуючи на важливість трактату "До вічного миру", Шольц наголосив, що попри те, що в цій праці не знайти практичних рекомендацій щодо вирішення військових конфліктів ХХІ століття, у ньому є розумні поради, над якими варто задуматися.

"Той, на кого напали, має право боронитися. Справжній мир завжди виходить за межі простого припинення вогню та відстрочення бойових дій", – зауважив Шольц.

Крім того, німецький канцлер заборонив президенту РФ Путіну посилатися на Канта, адже він вважає, що Путін не має на це жодного права. Тоді як путінський режим намагається будь-що привласнити собі філософа та його праці.

На думку німецького політика, Росія не має права присвоювати собі Канта, тому що війна росіян проти України суперечить усім основним твердженням філософа.

"Руйнування, які завдає Росія Україні, говорять про бажання знищення, масштаби якого мало хто міг собі уявити у ХХІ столітті. Кант писав про те, що жодна держава не має права втручатися насильницьким шляхом у справи іншої країни", - підкреслив Шольц.